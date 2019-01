Lloret tindrà el segon pressupost més alt de la seva història

Lloret de Mar aprovarà avui els pressupostos per al 2019 de 70 milions d'euros. L'equip de govern -format pel PDeCAT, ERC i PSC- tirarà endavant la proposta econòmica per a aquest any en el ple municipal de les sis de la tarda, que representa la segona més alta de la història del municipi. La xifra, que puja als 70.441.531 euros, només ha estat superada en una ocasió i en els darrers cinc anys ha estat situada al voltant dels 65 milions d'euros.

«Són uns pressupostos socials i equilibrats que segueixen en la mateixa línia pel que fa a inversions», va assegurar ahir l'alcalde, Jaume Dulsat. En aquest sentit, els pressupostos contemplen 56.727.830 euros en despeses corrents i 8.575.211 euros en inversions reals. La proposta serà aprovada per majoria amb els vots a favor de l'equip de govern, que disposa d'11 dels 21 regidors del consistori, a més, amb el vot a favor del regidor no adscrit, Enric Martínez. «Votaré a favor perquè he participat en la redacció d'aquests pressupostos i perquè són similars als dels darrers anys», va confirmar Martínez.

Entre les partides més destacades hi ha el projecte per constituir-se com a destinació turística intel·ligent amb 500.000 euros, així com el projecte per crear un pla operatiu de millora del turisme amb 500.000 euros més. Seguint la mateixa línia dels darrers tres anys, el consistori tornarà a apostar per presentar pressupostos participats amb una partida també de 500.000 euros.



La posició de l'oposició

Una altra partida de 300.000 euros anirà destinada a les millores a les escoles de la ciutat. «Hem recollit i incorporat totes les propostes que ens ha fet la comunitat educativa perquè les considerem importants», va explicar l'alcalde. A banda, l'ajuntament destinarà 48.000 euros a l'escola d'educació especial El Ventijol de Blanes. Segons Dulsat, «és la primera vegada que celebrem un conveni amb l'escola perquè puguin fer més activitats de les que ja fan». Segons van confirmar ahir els grups municipals de l'oposició, MILLOR (4), Iniciativa per Catalunya (2) i Ciutadans (2), tenen previst votar en contra però no són suficients per bloquejar-los.

«No tenen visió de futur o no ofereixen cap solució perquè Lloret pugui tornar a agafar embranzida», va criticar el portaveu del grup municipal MILLOR, Marc Fuentes. En el mateix sentit, però per raons diferents, va manifestar-se el portaveu del grup municipal d'ICV, Miguel Ernesto Gracia. «Són uns pressupostos socials i les partides en benestar i família estan congelades des del 2016».

El regidor de l'Àrea de Serveis econòmics, Albert Robert Ribot, va valorar positivament els pressupostos, que està previst que es debatin i es votin en el ple que se celebrarà a l'ajuntament de Lloret avui a les 6 de la tarda. «Estem contents perquè són uns pressupostos que dediquen molts recursos a la despesa social i, alhora, són molt ajustats a les necessitats del poble», va concloure Ribot.