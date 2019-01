Unes 1.300 persones visiten l'exposició dels 50 anys de la presa de Susqueda

La commemoració dels 50 anys de l'entrada en funcionament de la presa i la central hidroelèctrica de Susqueda ha permès que prop de 1.300 persones hagin pogut visitar una exposició, ubicada a la sala de columnes de la presa, sobre la història i les peculiaritats del complex hidroelèctric i del seu entorn.

L'exposició, dins d'un espai amb un atractiu arquitectònic únic que ha tingut com a objectiu compartir amb el visitant les peculiaritats d'aquesta singular infraestructura i la seva ubicació, ha estat patrocinada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i ha comptat amb la col·laboració d'Enel Green Power (la branca d'energies renovables d'Endesa) i de la Fundació Endesa amb peces del Fons Històric.

La mostra sobre la història de la presa s'ha dividit en cinc àmbits temàtics diferents (l'embassament de Susqueda, la construcció de la presa, els aprofitaments hidroelèctrics, el riu Ter, i el patrimoni del mateix riu: fauna i flora) a través de panells que han aglutinat fotografies, il·lustracions, gràfics i textos que han permès fer un recorregut visual, còmode, intuïtiu i agradable per als visitants.

Les visites a l'exposició, gestionades per l'Ajuntament de Susqueda, han aplegat durant el 2018 un total de 1.249 persones. Per tot el complex, però, hi han passat prop de 3.300 persones i han participat en les activitats que es van realitzar al llarg de l'any passat en motiu de la commemoració, com per exemple una ruta pel Ter en BTT o caminades, una travessa de natació o un concert de música clàssica a l'antiga cantera de la presa. A més, la mostra també s'ha pogut visitar amb un tour virtual que permet explorar la central sense necessitat d'entrar en aquesta.

Així mateix, el mes passat, l'exposició va rebre un dels premis Bonaplata que atorga l'Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC).