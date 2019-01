Hostalric redueix un 35% el naixement de coloms

L'Ajuntament d'Hostalric aconsegueix estabilitzar la població de coloms al municipi a través del sistema anticonceptiu. Per calcular l'impacte del sistema implementat pel control d'aquests animals l'Ajuntament s'ha centrat en

el percentatge de juvenils sobre la població total. En total, del 40% de població juvenil habitual al municipi, actualment la xifra està per sota del 5%. En aquest sentit, les xifres de natalitat s'han reduït un 35% respecte a les habituals per a aquesta època de l'any.

Segons va informar ahir el consistori, la base biològica del tractament, és a dir, el funcionament de l'anticonceptiu, es basa en no alterar les poblacions vives i deixar que la mortalitat natural faci disminuir les xifres. A més, en viles com Hostalric, on el nombre de coloms no és molt elevat, la mortalitat pot ser més baixa de l'habitual perquè els coloms que queden són els més forts, en aquest sentit, la reducció que s'experimenta és més lenta que la que s'observa en poblacions amb molts coloms. Tot i això, l'objectiu és impedir que la població augmenti, ja que l'ens estima que sense l'acció de l'anticonceptiu la població es podria arribar a triplicar en una sola temporada.



Control de la població

El tractament amb anticonceptius del 2018 es va iniciar el 5 d'abril i va finalitzar en data de 20 de novembre, període de l'any en el qual els coloms es reprodueixen. Durant la resta de mesos la reproducció dels coloms es redueix a causa de les baixes temperatures i per tant no és necessari administrar Ovistrop. L'anticonceptiu Ovistop, produït per la farmacèutica italiana Acme, és un blat de moro recobert amb una substància anomenada nicarbazina, que inhibeix la capacitat reproductora dels coloms i que es distribueix a través d'un dispensador automàtic que els coloms es mengen ràpidament. Al municipi d'Hostalric, hi ha instal·lats dos dispensadors: un està situat al CAP i un darrera l' IES Vescomtat de Cabrera. Durant el tractament, les màquines van escampar cada matí la dosi necessària -10 grams per colom- segons el nombre de coloms presents a cada punt. En cadascun dels llocs també es van instal·lar càmeres que han permès comprovar com els coloms consumien el medicament.