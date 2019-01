Lloret de Mar aprova els pressupostos per al 2019

Lloret de Mar va aprovar ahir els pressupostos per al 2019 de 70 milions d'euros. L'equip de govern -format pel PDeCAT (6), PSC (3) i ERC (2)- va tirar endavant la proposta econòmica per a aquest any en el ple extraordinari que es va celebrar ahir a les sis de la tarda. Els pressupostos van rebre el suport, a més, del regidor no adscrit Enric Martínez. El regidor d'A Lloret sí es Pot, Paulino Gracia, va abstenir-se. L'equip de govern disposa d'11 dels 21 regidors del consistori. Els regidors de l'oposició de MILLOR (4), Iniciativa per Catalunya (2) i Ciutadans (2) van votar en contra dels pressupostos. La xifra puja als 70.441.531 euros i només ha estat superada en una ocasió. En els darrers cinc anys, els pressupostos han estat situats al voltant dels 65 milions d'euros. Entre les partides més destacades hi ha el projecte per constituir-se com a destinació turística intel·ligent amb 500.000 euros, així com el projecte per crear un pla operatiu de millora del turisme amb 500.000 euros més. Seguint la mateixa línia dels darrers tres anys, Lloret tornarà a tenir pressupostos participats amb una partida de 500.000 euros.