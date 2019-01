Troben uns testicles de senglar penjats a un arbre a Lloret de Mar

L'Ajuntament de Lloret de Mar va retirar ahir al migdia els testicles d'un porc senglar que es trobaven penjats en un arbre al costat d'un camí. Les restes d'animal van ser trobades per una veïna mentre passejava per la zona del bosc de Can Sota del municipi. Un cop notificat al consistori, l'Agent Auxiliar de protecció de l'entorn va acudir al lloc i va procedir a retirar les despulles obrint una acta d'inspecció dels fets.

El regidor de l'àrea d'Espai Urbà i Sostenibilitat del municipi, Jordi Orobitg, va declarar: «Ens consta que és una pràctica habitual dels caçadors per evitar que l'olor de l'animal traspassi a la carn». Tot i que no hi ha constància de l'autor dels fets, l'Ajuntament va posar-se en contacte amb l'Associació de Caçadors de Lloret de Mar per demanar-los que «facin constar als seus associats que aquestes pràctiques no estan permeses». En aquest sentit, el portaveu del PACMA a Catalunya, Nacho Pascual, va denunciar els fets i va constatar que el partit havia de notificar-los a l'àrea de Medi Ambient i a la Policia Local del municipi. «Pensem que es tracta d'un acte deliberat i volem que es depurin responsabilitats, s'ha de retirar l'animal i investigar qui ha pogut fer això», va concloure.