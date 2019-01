Investiguen per irregularitats en la gestió de l'aigua el batlle de Vidreres i Rec Madral

L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, i la companyia d'aigües Rec Madral estan sent investigats per presumptes irregularitats en la gestió i el subministrament de l'aigua en el nucli urbà i en les diverses urbanitzacions del municipi. La investigació, que porta a terme el jutjat de Santa Coloma de Farners, es va iniciar després que aquest ens admetés a tràmit, el passat 11 d'octubre, una querella presentada per l'Associació de defensa de les persones consumidores de la Selva en la qual acusen els investigats d'haver comès un presumpte delicte de malversació de cabals públics, de prevaricació administrativa o de tràfic d'influències, entre altres. Els investigats han estat citats a declarar el pròxim dilluns al matí als jutjats colomencs.

A la querella, a la qual ha tingut accés Diari de Girona, els denunciants acusen l'alcalde de Vidreres i l'empresari Marc Mallart de cometre «irregularitats des de fa temps» i a través de diverses societats en la gestió del servei d'abastament d'aigua potable a diversos municipis de la comarca, entre els quals, Vidreres. Presumptes irregularitats com captar aigua de diferents pous «sense autorització», cobrar el cànon de l'aigua a l'usuari «sense ingressar-lo després a l'Agència Catalana de l'Aigua» i «cobrar els rebuts de l'aigua a l'usuari però no abonar a l'Ajuntament el pagament relatiu a la venta de cabals».

Aquestes societats són: Rec Madral companyia d'aigües SA, Riera de Cabanyes companyia d'aigües SA, la Corporació Riera de Cabanyes SL, la corporació Rec Madral, l'empresa empowerment SL, Master Llagostera SL -administrades per Mallart- i Technologic Camps Solutions SL, aquesta última, del batlle vidrerenc. «Conformen un entramat societari ideat per Marc Mallart per portar a terme conductes il·legals», asseguren els denunciats. En el document, els querellants relaten que, al nucli urbà i a la urbanització de Mas Flassià, la gestió del servei la realitza l'Ajuntament, tot i que la facturació està delegada al Consell Comarcal de la Selva. A la resta d'urbanitzacions, els veïns paguen aquest servei a les companyies Riera de Cabanyes i Rec Madral. Es tracta de: la Goba, Aiguaviva Parc, Puigventós, Terrafortuna i el polígon industrial.

Aquesta aigua, i sempre segons la versió dels denunciats, és gestionada de «forma il·legal per les empreses controlades per Marc Mallart» i s'alimenta de quatre pous de Vidreres i 10 de Llagostera. Aquesta captació es faria «sense autorització» i amb el «consentiment de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vidreres», tot i que l'ACA va informar de la il·legalitat d'aquesta activitat en un certificat emès el 25 de maig de 2016.

Els querellants també especifiquen que les societats controlades per Marc Mallart presten aquest servei «sense que s'hagi seguit cap procediment de licitació en favor d'aquestes empreses» i que només es té coneixement d'un contracte del febrer de 2016, entre l'alcalde i Marc Mallart, en el qual el consistori es va comprometre «de manera irregular» a subministrar aigua a les societats per cobrir les necessitats d'aigua potable de les urbanitzacions.

Una aigua que -asseguren- no paguen a l'Ajuntament però sí que cobren als usuaris. «El grup Mallart, de forma deliberada i continuada, no paga des de fa anys, a l'Ajuntament de Vidreres, l'aigua que li proporciona. En canvi, sí que cobra els rebuts dels usuaris de les urbanitzacions», exposen els denunciants en el document, en el qual afegeixen que Mallart destina aquests ingressos a altres empreses «situades tant dins del territori nacional com a Holanda, considerat com a paradís fiscal».

També asseguren que aquestes empreses «cobren el cànon de l'aigua a l'usuari, però després no l'ingressen a l'ACA», uns ingressos que calculen en uns dos milions d'euros.



Societat dissolta a l'octubre

Respecte a l'alcalde de Vidreres, els querellants relaten que «aquesta operativa no hauria estat possible sense la connivència» de Camps i afegeixen que l'empresa del batlle, Technologic Camps Solutions SL, té el mateix domicili social que la societat Riera de Cabanyes. Un fet que, segons l'advocat de Jordi Camps, Carles Monguilod, no té «cap component irregular o delictiu».

«Aquesta empresa no té res a veure amb els suposats delictes de la querella. De fet, en el relat no se li assigna cap conducta delictiva», va valorar ahir Monguilod, qui va recalcar que en la gestió feta per Camps no hi ha «cap irregularitat», que el batlle està «molt tranquil» i que demanaran l'arxivament del cas perquè «no es pugui utilitzar políticament contra Camps a les pròximes eleccions municipals».

A la denúncia s'especifica que Technologic Camps Solutions SL va iniciar la seva activitat el 6 de maig de 2011, un mes abans que Jordi Camps prengues possessió del càrrec d'alcalde de Vidreres. Com a únic administrador d'aquesta societat, que es dedicava a l'assessorament, venda, instal·lació i a altres activitats relacionades amb el sector tecnològic, Camps la va liquidar, dissoldre i extingir el passat 18 d'octubre, només uns dies després que s'admetes a tràmit la querella.

Per la seva part, Rec Madral va declinar fer declaracions.