Enxampen dos homes quan estaven robant en un pis de Blanes

La policia local de Blanes va enxampar, el 4 de gener, dos homes quan estaven robant objectes de valor en un pis del municipi. Segons va informar ahir el consistori, l'operació va tenir lloc la matinada del 4 de gener, en un pis del barri d'Els Pins, on en aquells moments no hi havia els seus inquilins. A un quart de 5 de la matinada un veí de l'edifici va trucar a la Policia Local de Blanes avisant que sentia cops a l'escala. El veí també va explicar que sospitava que algú estava intentant robar en algun dels pisos, o en el bar que hi ha a la planta baixa. Immediatament, van traslladar-s'hi tres patrulles de la policia blanenca, que van anar inspeccionant planta per planta per intentar localitzar els possibles lladres. Quan van arribar a la sisena planta, van veure que una de les portes dels pisos estava oberta, tenia el pany forçat i hi havia llum al seu interior.

En accedir dins del pis, els agents van trobar un home que portava uns mitjons posats a les mans com si fossin uns guants, i que subjectava una palanca de ferro que s'utilitza per forçar les entrades de les portes. En identificar l'home, els policies van comprovar que tenia una ordre de crida i cerca per ingressar a presó.

El requeriment estava emès per un Jutjat de Lleida, per un delicte similar al que, presumptament, estava cometent: robatori amb força a l'interior de domicili. La Policia Local va realitzar una inspecció de l'habitatge, que presentava un aspecte desordenat i amb els mobles regirats.

També van localitzar dues bosses de grans dimensions plenes de material i objectes de valor com ara un televisor, un aspirador, una ràdio, bosses de mà de dona, ulleres de sol, sabates i roba de conegudes marques de luxe, de gamma alta. Una patrulla va traslladar el detingut fins a la Prefectura de la Policia Local pel seu posterior trasllat i posada a disposició dels Jutjats de Blanes, després de ser lliurat als Mossos d'Esquadra.

Paral·lelament, i mentre uns altres agents estaven fent la recollida de dades al pis, van escoltar les passes d'una persona que estava pujant les escales a peu. Els agents van seguir el soroll de les petjades, que els van conduir fins a un traster amb la porta mig oberta, on van descobrir amagat el còmplice del primer detingut.

Els policies també van procedir a la seva identificació i posterior detenció, sent igualment traslladat a la Prefectura de la Policia Local de Blanes, acusat del mateix delicte de robatori amb força a l'interior de domicili. Aquesta segona detenció es va produir al voltant de tres quarts de sis de la matinada. El primer detingut té el seu domicili localitzat a Malgrat de Mar i el segon, a Blanes.