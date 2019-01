L'alcalde de Vidreres envia una carta als veïns per defensar-se de la querella

«Mala fe, interessos obscurs, falsedat i voluntat de perjudicar-me políticament». Així critica l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, la querella presentada per l'Associació de defensa de les persones consumidores de la Selva per presumptes irregularitats en la gestió i el subministrament de l'aigua en el municipi. El batlle vidrerenc i la companyia d'aigües Rec Madral estan sent investigats pel jutjat de Santa Coloma de Farners per haver comès un presumpte delicte de malversació de cabals públics, de prevaricació administrativa o de tràfic d'influències, entre altres.

A través d'un comunicat institucional distribuït ahir a les llars del nucli urbà i de les urbanitzacions, Camps dona la seva versió dels fets i carrega contra els querellants dels quals assegura que són «personatges exaltats que sovint venen a fer intervencions irrespectuoses al ple municipal». En aquest document, Camps especifica que la querella és contra l'empresa prestadora del servei d'aigua -Rec Madral- però que els denunciants «s'ho han fet venir bé per posar-me pel mig». «Estic molt tranquil i confio que s'aclareixi que les acusacions que em fan són absolutament infundades», defensa l'alcalde investigat.

En aquest sentit, Camps recorda que ja en la legislatura passada - en la qual ja era alcalde- es va iniciar el procés de municipalització del servei d'aigua i que, per aquest motiu, considera que darrere aquesta querella -que titlla de «lamentable»- hi ha «mala fe, interessos electoralistes i voluntat de fer mal».

Sobre els denunciants, Camps considera que es tracta d'un «petit grup molt concret de persones d'Aiguaviva park» que «fan molt de soroll, que s'exalten i intimiden» presentant querelles i contenciosos. També relata que algunes d'aquestes persones van actuar «irregularment perdonant rebuts d'amiguets» quan formaven part de la junta «usurpadora» de veïns. A més, afegeix que fa un temps, treballadors i regidors del govern actual van «rebre cartes amenaçadores».

En el document, Camps aprofita per recordar que des del 2014 estan treballant per tenir un servei 100% municipal i per garantir la qualitat i abastament per a tots els veïns com la recepció de la urbanització de la Goba. En aquest sentit, el batlle avança que en aquest primer trimestre de l'any es completaran les recepcions d'Aiguaviva, Puigventós i Terrafortuna i que ja s'està executant l'obra de la canonada que connectarà Vidreres amb la del Pasteral. Tot i això, el batlle d'aquesta localitat reconeix que els entrebancs jurídics, urbanístics i tècnics han retardat tot el procés. «Entenc en tot cas que preocupi la lentitud d'aquest procés i que els veïns afectats vulguin que sigui més ràpid», diu Camps qui afegeix que s'ha fet «el camí amb lentitud per la millor cobertura jurídica possible».

Segons la querella, Camps i l'empresari Marc Mallart estan sent investigats per presumptes irregularitats com captar aigua de diferents pous «sense autorització i amb el «consentiment de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vidreres», tot i que l'ACA va informar de la il·legalitat d'aquesta activitat en un certificat emès el 25 de maig de 2016, o de «cobrar els rebuts de l'aigua a l'usuari però no abonar a l'Ajuntament el pagament relatiu a la venta de cabals».

La querella també inclou l'empresa que, fins fa uns mesos, era de Jordi Camps: Technologic Camps Solutions SL. Segons els querellants, el motiu per incorporar-la a la causa és que té el mateix domicili social que la societat Riera de Cabanyes. Un fet que, segons va dir dimecres l'advocat de Jordi Camps, Carles Monguilod, no té «cap component irregular o delictiu».«Aquesta empresa no té res a veure amb els suposats delictes de la querella. De fet, en el relat no se li assigna cap conducta delictiva», va valorar Monguilod.

Els investigats han estat citats a declarar el pròxim dilluns al matí als jutjats colomencs.