Riudellots de la Selva es proposa arribar al 85% de la recollida selectiva

L'Ajuntament de Riudellots ha fet una crida a la ciutadania per poder assolir el 85% de recollida selectiva, un any després de posar en marxa el servei de recollida porta a porta. Un any durant el qual el consistori assegura que es van reduir un 70% de tones de residus llençades a l'abocador, respecte l'any 2017 i es va aconseguir l'estabilitat del 75% de recollida selectiva superant amb escreix els nivells de reciclatge que Catalunya i Europa exigeixen a cada municipi per a l'any 2020, que és del 50%. Com a novetat, aquest 2019, els dies festius es mantindrà el calendari de recollida habitual.