SOS Costa Brava presenta al·legacions contra l'acord de Tossa que preveu construir a Cala Morisca

L'associació SOS Costa Brava ha presentat aquest dissabte al·legacions contra l'acord del govern municipal de Tossa de Mar, i que suposa el primer pas per poder urbanitzar la zona de la Cala Morisca. L'entitat ecologista assegura en es tracta d'un projecte "il·legal" ja que els pendents on es preveu edificar fan més d'un 20%, contravenint la normativa vigent. A més, SOS Costa Brava assegura que no hi ha informes favorables a la construcció de la urbanització, ni cap estudi d'impacte previ que avali que s'hi aixequin habitatges. La presidenta de l'associació Amics de Tossa, i membre de SOS Costa Brava, Maria Eugènia Serra, explica que confien que la Generalitat o la Justícia "mantinguin verge" aquesta cala.

En un comunicat, l'entitat ecologista ha posat sobre la taula setze punts que "desmunten" l'acord de govern que va tirar endavant l'executiu de l'alcaldessa, Gisela Saladich. Entre aquests punts destaquen la manca d'acreditació de l'Estudi Econòmic i financer del Pla Parcial i la "manca de solvència econòmica i tècnica de l'empresa promotora", a més de la "inviabilitat econòmica i tècnica" del projecte.

La presidenta de l'associació Amics de Tossa, i membre de SOS Costa Brava, Maria Eugènia Serra, espera que a través de la Justícia es pugui aturar el projecte, i demana que la Generalitat s'hi impliqui. "Hi ha un compromís per estudiar i aturar tots els projectes urbanístics, i esperem que segueixi així", confia Serra.

Des de SOS Costa Brava lamenten l'actitud del govern municipal i demanen que "es preservi una de les poques cales que queden verges". Cala Morisca és un espai de 32 hectàrees situat a Tossa de Mar i que viu aquesta polèmica des de fa més de tres dècades.



Al·legacions també a la reparcel·lació



Les queixes de l'entitat ecologista no acaben en el projecte d'urbanització, sinó que van més enllà. En concret, SOS Costa Brava posa l'accent en la reparcel·lació de l'espai presentat per la promotora Tossagur.

En aquest sentit, l'entitat presenta vuit punts que considera "contraris a dret", ja que es vulnera el principi d'equidistribució de beneficis i càrregues. A més, critiquen que el consistori ja va manifestar que el projecte era "inviable" des d'un punt de vista econòmic.

Per tot plegat, SOS Costa Brava demana que s'aturi el projecte i es deixi sense efecte l'acord de Ple que permet tirar endavant la urbanització de la Cala Morisca. Finalment, reclamen que aquest acord es substitueixi per un altre que aprovi la modificació del planejament urbanístic per tal de protegir els terrenys.

El comunicat conclou advertint els regidors que votin a favor que el projecte actual tiri endavant de les possibles conseqüències, en cas que finalment es consideri il·legal.