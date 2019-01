Enfrontaments entre antifeixistes i simpatitzants de Vox a Blanes

Una seixantena de manifestants antifeixistes s'han enfrontat contra diversos simpatitzants de Vox quan aquests pretenien instal·lar una taula informativa al Passeig de Mar de Blanes aquest diumenge. Tot plegat ha passat pels volts de dos quarts d'onze del matí, quan quatre membres del partit d'ultradreta han pretès muntar la carpa informativa. Els antifeixistes, però, els estaven esperant en el punt que l'ajuntament havia facilitat a Vox per evitar que instal·lessin la carpa. Aleshores s'han produït empentes i enfrontaments fins que els Mossos han aparegut per separar-los. Els simpatitzants del partit han pogut muntar la taula informativa uns metres més avall protegida per un cordó policial entre els crits dels antifeixistes.

Empentes, algun cop i molta tensió aquest diumenge al matí a Blanes. Tot plegat després que la formació d'ultradreta Vox demanés permís per instal·lar una carpa informativa al Passeig del Mar i un grup d'antifeixistes intentés impedir que s'hi acabessin posant. Prop d'una seixantena de manifestants s'han trobat a primera hora del matí i han esperat just al punt on Vox tenia previst muntar la carpa.

A dos quarts d'onze, quatre simpatitzants del partit polític han arribat i han intentat preparar la taula, però els manifestants els ho han impedit. Aleshores s'han produït empentes i algun cop, però de seguida han intervingut els Mossos d'Esquadra que han fet un cordó policial per evitar que els incidents anessin a més.

Al final, els simpatitzants del partit d'ultradreta han pactat amb la policia instal·lar-se uns metres més avall, just a l'alçada d'un parc infantil on jugaven nens. Els Mossos han protegit els membres del partit polític que han pogut preparar la carpa, entre els crits dels antifeixistes que també han insultat els policies.

Durant tot el matí i fins passada la una del migdia la carpa ha rebut simpatitzants que entraven en un ambient de tensió que ha obligat als Mossos a mantenir el cordó policial fins que s'ha desmuntat la carpa.

Ha estat al final de l'acte quan la tensió ha anat en augment. Alguns dels membres de Vox han increpat els manifestants que han respost amb crits. Els Mossos han hagut d'escoltar els simpatitzants fins que s'han allunyat uns 300 metres dels antifeixistes.

Un cop desmuntat el cordó policial s'ha dissolt, i els antifeixistes han escridassat els agents, que se'ls han tret de sobre a empentes. En total han estat necessaris una vintena d'agents de l'Àrea de Recursos Operatius (ARRO) i diversos mossos de seguretat ciutadana.



L'Ajuntament multarà Vox



Durant tot el matí els membres de la formació d'ultradreta han estat venent i repartint articles de la formació, mentre aprofitaven per demanar als qui s'acostaven que s'afiliessin al partit, omplint un formulari que tenien a mà.

Segons ha pogut saber l'ACN, l'Ajuntament de Blanes multarà Vox per vendre articles, malgrat que la llicència que tenien per part del consistori deixava clar que no podia lucrar-se amb l'acte que tenia previst fer.