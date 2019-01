Enfrontaments entre antifeixistes i simpatitzants de Vox a Blanes

Una seixantena de manifestants antifeixistes s'han enfrontat contra diversos simpatitzants de Vox quan aquests pretenien instal·lar una taula informativa al Passeig de Mar de Blanes aquest diumenge. Tot plegat ha passat pels volts de dos quarts d'onze del matí, quan quatre membres del partit d'ultradreta han pretès muntar la carpa informativa.

Els antifeixistes, però, els estaven esperant en el punt que l'ajuntament havia facilitat a Vox per evitar que instal·lessin la carpa. Aleshores s'han produït empentes i enfrontaments fins que els Mossos han aparegut per separar-los. Els simpatitzants del partit han pogut muntar la taula informativa uns metres més avall protegida per un cordó policial entre els crits dels antifeixistes.