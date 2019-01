Detinguts dos joves de Blanes acusats de pintar un tren de rodalies a Cervera

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos veïns de Blanes, de 23 anys i nacionalitat espanyola, acusats de pintar un tren de rodalies a Cervera. Els fets van passar dissabte, quan una patrulla conjunta entre els Mossos i la policia local de la capital de la Segarra, van localitzar un vehicle aparcat a prop de l'estació de trens de Cervera amb el que semblava una bossa carregada de pots de pintura al seient del darrere. Cap a les 4h els agents van veure tres joves que començaven a pintar el vagó d'un dels trens i que, en veure la policia, van fugir del lloc, deixant-se la bossa, que els Mossos van comissar. A dins hi havia 21 esprais de pintura que, segons el tiquet, havien comprat en una botiga de Lloret de Mar (Selva).

Els agents es van quedar a la zona i cap a les 6h van veure arribar un dels joves que havia fugit i que, presumptament, tornava al lloc a recuperar els esprais. Els Mossos el van detenir i van registrar el seu vehicle. Dins del cotxe hi van trobar documentació i un mòbil que no era seu i que va permetre identificar i detenir un altre dels presumptes grafiters. El tercer jove no ha pogut ser identificat encara. Els dos detinguts han estat denunciats penalment per un delicte de danys.

Les pintades en vagons de tren en aquesta estació són habituals. En només vint dies el mes de novembre passat, dos combois no van poder fer el trajecte Cervera-Lleida perquè les pintades havien cobert la cabina del conductor. Cervera, però, no és l'única estació afectada. Renfe presenta més de cinc denúncies diàries de mitjana a Catalunya per pintades als trens de Rodalies. Segons va informar la companya, el cost de netejar grafits va superar els 8 milions d'euros el 2018.