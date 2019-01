Concentració a Blanes en suport a les mobilitzacions a favor dels drets de les dones

Més d'un centenar de persones s'ha concentrat aquest dimarts al vespre davant de l'Ajuntament de Blanes (Selva) per donar suport a les mobilitzacions promogudes arreu de l'estat espanyol en suport als drets de les dones. Les manifestacions van néixer a Andalusia arran de les negociacions amb Vox per la investidura del nou govern andalús.

La concentració de Blanes ha estat l'única en totes les comarques gironines, però aquest dimarts se n'han convocat en prop de 300 municipis d'arreu de l'estat espanyol. La representant del Moviment Democràtic de Dones de Blanes, Marian Anguita, ha remarcat que les dones surten al carrer "cada cop amb més força" per protestar en contra d'algunes de les situacions de vulnerabilitat de les dones.

De fet, Anguita ha recordat que en els dos últims anys s'han convocat mobilitzacions feministes "contra la violència de gènere o contra les agressions de grups masclistes com 'la Manada'". Ara, Anguita ha afirmat que la situació a Andalusia "ha generat solidaritat arreu".

Durant la concentració s'ha llegit un manifest consensuat pel moviment feminista de forma transversal. En el text consideren que no es tracta d'assenyalar només a aquelles formacions que plantegen un retrocés en els drets de les dones, sinó també als partits que recolzin aquestes agrupacions polítiques.

El manifest també emplaça al col·lectiu femení per exercir "la responsabilitat democràtica" en les eleccions municipals i europees de la primavera. Per això conviden a les dones a no votar les formacions que plantegin la regressió en lleis de protecció a les dones. La lectura del text ha finalitzat declarant que els drets de les dones "són intocables" i que "no hi ha pacte possible amb qui defensa a les institucions les pretensions dels violents".