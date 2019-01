Investiguen la mort d´un jove de 14 anys de Riells atropellat per un tren a Gualba

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un jove de 14 anys de Riells i Viabrea que ahir a la nit va ser atropellat pel mitjà de transport.

Segons la policia, el tren anava en sentit Girona quan per causes que es desconeixen i s'investiguen el va acabar fent caure a terra, a la zona de les vies i va morir.

El noi anava amb un company que és qui va poder alertar dels fets a la policia i ell no va resultar ferit.

Segons s'apunta en la investigació el jove anava per un camí cap a Riells i Viabrea que hi ha a tocar de les vies. Aquest és utilitzat pels veïns de la zona ja que connecta l'estació de Gualba amb les urbanitzacions Junior Park i Can Plana de Riells i Viabrea.

Els Mossos d'Esquadra investiguen el succés com a accident a l'espera de tenir més proves dels fets.

L'accident ferroviari va produir-se quan faltaven cinc minuts per les nou de la nit i va fer interrompre el pas de trens prop de dues hores.

Des de l'ajuntament de Riells i Viabrea s'ha fet un comunicat de condol a la família i amics del jove. I recorden que era un jove molt "estimat" pels alumnes de l'institut El Bruc.

El jove jugava amb el Club Esportiu La Batllòria, on també s'ha emès aquest comunicat de condol