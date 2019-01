Mor l'advocat i polític blanenc Joan Sureda Casamor

Diumenge passat, 13 de gener, va morir l'advocat i polític blanenc Joan Sureda Casamor a l'edat de 68 anys. La cerimònia mixta en memòria seva es farà dissabte vinent 19 de gener a les 12 del migdia a la Parròquia Santa Maria, i la vetlla s'allotjarà al Tanatori de Blanes el dia abans, divendres 18 de gener a la tarda, des de les 3 fins les 8 del vespre.

Joan Sureda Casamor va néixer a Blanes el 2 de setembre de l'any 1950, i era llicenciat en dret, farmàcia i antropologia. Des de molt jove va participar en la lluita contra la dictadura franquista, i en aquest sentit l'any 1977 es va afiliar al Partit Socialista de Catalunya-PSC. Aquell any el PSC-Congrés i la Federació Catalana del PSOE van crear la coalició 'Socialistes de Catalunya' per anar a les eleccions generals del 15 de juny.

Es va integrar a l'Assemblea de Catalunya, va exercir com a advocat laboralista i penalista, i l'any 1979 va ser escollit com a regidor a l'Ajuntament de Blanes, on va ser responsable de les àrees de Sanitat i Participació Ciutadana. A causa de tota una sèrie de problemes interns, a principis dels anys 80 va deixar els seus càrrecs al consistori blanenc, així com la seva militància amb el PSC després que al 1982 va ser també candidat al Congrés dels diputats per Girona.

Al deixar les files socialistes es va incorporar a l'òrbita comunista, militant amb el PCC, Partit Comunista de Catalunya, i passant posteriorment a integrar-se al PCPC, Partit Comunista del Poble de Catalunya. Durant el mandat 1987-1991 va ser regidor per Unitat d'Esquerres de Blanes-Iniciativa per Catalunya, al 1991 va ser cap de llista pel PCC a Blanes.

Les seves conviccions d'esquerres el van moure a ser membre actiu de Defensem Cuba i del Comitè Europeu de Solidaritat amb la Revolució Popular sandinista, i a mitjans dels anys 90 va contribuir a la creació de l'associació 'Lluita, Memòria i Resistència'. També va ser impulsor i president de Pharos, una entitat nascuda al 2009 per transformar la societat a través de la cultura.