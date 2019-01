Blanes dona suport a les dones andaluses amb una concentració

Un centenar de persones es van concentar ahir davant l'ajuntament de Blanes per donar suport a les mobilitzacions promogudes arreu de l'estat espanyol en suport a les dones d'Andalusia. Sota el lema «Els nostres drets no es negocien. Ni un pas enrere», la de Blanes va ser l'única concentració que es va fer a la província de Girona.

Aquesta concentració també va servir per mostrar el rebuig al debat d'investidura al Parlament d'Andalusia, on es materialitzarà el pacte de govern entre Vox, Cs i PP. Segons la Xarxa Feminista, la vigent Llei de Violència de Gènere a Andalusia és clarament insuficient, per això han denunciat que cal millorar-la i no permetre que es faci el pas enrere que consideren que es donarà si s'acompleixen les condicions del pacte de govern andalús.

Durant l'acte d'ahir hi van ser presents la major part de grups polítics amb representació municipal, i la regidora i portaveu a Blanes del Moviment Democràtic de Dones, Marian Anguita, va ser l'encarregada de llegir un manifest feminista. «Ha quedat molt clar que les dones han sortit al carrer cada cop amb més força, en les concentracions contra la violència de gènere o contra les agressions de grups masclistes com 'la Manada' i altres botxins de les dones», va dir Anguita, qui va afegir que «la reacció de les dones pel que està passant a Andalusia ha generat solidaritat arreu». Finalment va emplaçar tothom a seguir lluitant contra el masclisme.

El punt culminant de la concentració ha arribat amb la lectura del manifest consensuat pel moviment feminista de forma transversal. El text va començar recordant que no es tracta tan sols d'assenyalar la ultradreta com a culpable de voler un retrocés en els drets de les dones. Considera que és igualment important deixar clar que idèntica responsabilitat tindrà qualsevol partit que recolzi aquesta formació.

A part de les localitats de l'estat espanyol, també van donar suport a la concentració altres ciutats com: Berlín, Bristol, Buenos Aires, París i Toulouse.