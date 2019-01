Investiguen la mort d´un noi de 14 anys de Riells atropellat per un tren

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un noi de 14 anys de Riells i Viabrea que dilluns a la nit va ser atropellat per un tren quan caminava pel costat de la via. Segons va informar ahir la policia, el comboi viatjava en sentit Girona quan, per causes que es desconeixen i s'investiguen, el menor va caure a terra a la zona de les vies i va morir atropellat. El noi tornava a casa des de l'estació de Gualba -on havia baixat procedent de Sant Celoni- amb un company que no va resultar ferit i que va poder alertar dels fets la policia.

Segons s'apunta en la investigació, el jove es dirigia cap a Riells i Viabrea a través d'un camí que transcorre a tocar de les vies ferroviàries i que els veïns utilitzen amb freqüència, tot i no ser un espai de pas autoritzat.

Aquest camí connecta l'estació de Gualba amb les urbanitzacions Junior Park i Can Plana de la localitat selvatana i, al mateix temps, escurça el trajecte. Al llarg del recorregut hi ha diverses tanques i plafons que impedeixen el pas a la via, però concretament en el lloc dels fets, no n'hi havia cap d'instal·lada. Un fet que no és inusual ja que, segons Adif, la legislació vigent no obliga a tancar amb murs o tanques metàl·liques les vies per on passen línies de rodalies i regionals o trens que no vagin a més de 160 km/h com en aquest cas.

Els Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Metropolitana Nord investiguen el succés com a accident a l'espera de tenir més proves dels fets i testimonis que acabin d'aclarir què va succeir en aquest tram.

L'accident ferroviari es va produir quan faltaven cinc minuts per a les nou de la nit. El comboi accidentat anava cap a Figueres i formava part de la línia R11. A causa de l'atropellament es va interrompre el servei durant prop de dues hores. Amb l'autorització de Renfe, la policia va estar treballant en el lloc dels fets per tal de poder recollir tots els vestigis i proves necessàries per a la investigació.

Arran de l'accident, fonts municipals de Riells i Viabrea van explicar ahir que en més d'una ocasió s'havia alertat els veïns de la perillositat d'utilitzar aquest camí que passa a tocar la via. Per la seva part, Adif va assenyalar que, tot i el tràgic accident, aquest espai no està registrat com a punt negre de sinistralitat.

El noi estudiava segon d'ESO a l'institut El Bruc de Riells, en el qual acudeixen uns 160 alumnes que ahir van rebre suport psicològic de Dipsalut de Girona. Des del centre es va emetre un comunicat de condol per als familiars, amics i coneguts del noi.

També l'Ajuntament de Riells i Viabrea va fer públic un comunicat en el qual es remarcava que el jove de 14 anys era «molt estimat pels seus companys i amics de l'institut El Bruc i que, sense cap mena de dubte, deixa un buit molt important dins la nostra comunitat». A més, ahir el consistori va tenir contacte amb la família de la víctima i la de l'altre jove que l'acompanyava -el qual es troba molt afectat- després del fatídic accident. El consistori va decretar tres dies de dol.

El jove de 14 anys també va ser recordat pel Club Esportiu La Batllòria. Aquest va emetre un comunicat a través de les xarxes socials en què asseguraven que els havia deixat «un dels nostres futurs cracs del club». El jove jugava al cadet d'aquest club de futbol del Vallès Oriental, on, en la nota de condol, ressaltaven que volien «transmetre tota la força i ànims del món a la família, amics i a tots els seus companys».