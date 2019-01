Alerten d'estafes i robatoris a Arbúcies i a Riells i Viabrea

La Policia Local d'Arbúcies i l'Ajuntament de Riells i Viabrea han alertat de diferents estafes que s'estant produint en aquestes dues localitats. A Arbúcies, la Policia Local ha alertat els veïns que s'està produint una estafa telefònica a les empreses del municipi.

Segons el cos policial, una persona truca a l'empresa assegurant que aquesta està incomplint la nova llei de protecció de dades i que aquest incompliment pot ser constitutiu de sanció o multa molt elevada. Per solucionar-ho, la persona que truca proposa a l'empresa enviar un tècnic a la tarda per 350 euros, amb un descompte de 100 euros si ho contracta a l'instant. «Tot això és fals, no doneu diners a ningú i no feu transferències. És una estafa», assegura la Policia Local.

A Riells i Viabrea és l'Ajuntament qui adverteix els veïns de la presència d'un grup d'estafadors al poble que intenten robar a les zones comercials. Es tracta d'una parella formada per un home i una dona que, amb l'excusa de demanar signatures per ajudar col·lectius amb discapacitats, aprofiten per robar als veïns del poble.