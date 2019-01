L'oposició de Blanes carrega contra el govern local per la multa caducada d'1,3 milions

L'oposició de Blanes va carregar ahir contra l'equip de govern (PSC) per la multa d'1,3 milions d'euros que el càmping Blanc d'Eivissa es podria deslliurar de pagar, perquè l'Ajuntament no va fer el cobrament dins del termini establert.

Segons va avançar Diari de Girona, una sentència del Jutjat Contenciós número 1 de Girona ha resolt que el consistori ha superat els sis mesos que tenia per resoldre l'expedient, motiu pel qual s'exonera l'establiment de pagar la multa que li va imposar l'Ajuntament el novembre del 2017 per haver ampliat les seves instal·lacions sense llicència i en uns terrenys no urbanitzables.

Un dels grups municipals més contundents en la crítica va ser Ciutadans. «És inaudit i altament sospitós que el govern del PSC hagi deixat caducar una sanció d'1,3 milions d'euros que, a més, va comptar amb el suport del ple», va criticar ahir el regidor Sergio Atalaya, qui va demanar que «es depurin responsabilitats». A més, Atalaya va lamentar que aquesta situació «pugui dur els ciutadans a induir que el govern socialista té una doble vara de mesurar i depenent de qui és el sancionat se'n pot lliurar». Per tot això, Ciutadans va exigir als socialistes que recorrin «immediatament» la sanció que han deixat passar «per deixadesa».

Altres formacions dures a l'hora de criticar aquest fet van ser ICV-EUiA i Batega (En comú Podem). «Creiem que s'ha actuat amb desídia en aquest assumpte, bé per falta de voluntat política o per altres interessos», va valorar l'edil de Batega, Jordi Urgell, qui va afegir que «s'ha deixat passar el temps i ara ens trobem que s'haurà de tornar a començar i haurem de demanar responsabilitats a les persones que han gestionat això».

Un fil que va recuperar el portaveu d'ICV-EUiA, Joan Salmeron, quan va avançar que no descarten demanar la dimissió d'algun responsable polític i que s'obri un expedient informatiu per veure «en quin moment s'ha comès l'error administratiu que motiva aquesta suspensió».

En aquest sentit, Salmeron va destacar que en la junta de portaveus celebrada dimarts per donar explicacions sobre la sentència se'ls va dir que «per un error de procediment administratiu s'havia retirat la multa» i que hi va haver «contradiccions entre el que ens explicava la part política i la jurídica».

Per la seva part, l'edil d'ERC, Àngel Canosa, va lamentar que en la junta de portaveus «el PSC no va deixar clar» si presentaran un recurs o iniciaran l'expedient sancionador de nou» i va advertir d'aquesta última opció. Segons va recordar el republicà, si els càmpings afectats per les ampliacions il·legals retiraven les instal·lacions d'immediat se'ls reduïa la multa un 80%. «El Blanc d'Eivissa es podrà acollir a aquesta mesura?», va qüestionar Canosa, qui va afegir que, si els tràmits s'haguessin fet «amb celeritat, ara no tindríem aquest problema».

Des de la CUP, la seva regidora Laia Buixeda va detallar ahir que des de la formació «no trobem acceptable que hagi pogut passar una cosa així». «Després de parlar amb l'assemblea creiem que s'ha de tornar a iniciar el procés per multar altra vegada el càmping», va explicar Buixeda. A més, la regidora va relatar que a la junta de portaveus no se'ls va donar explicacions sobre per què no s'havia fet el cobrament a temps. Des de la CUP, van recordar també que estan «en contra» de l'especulació i que s'han de multar «les persones que s'enriqueixen a costa d'explotar terrenys públics».

Aquest diari també es va intentar posar en contacte, sense èxit, amb el grup municipal del PDeCAT, per recollir el seu punt de vista sobre aquesta qüestió.