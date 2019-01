Santa Coloma inicia una campanya educativa sobre la gestió de residus

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha iniciat una campanya educativa per millorar els índexs de recollida selectiva de la localitat. Segons va informar ahir el consistori, tot i que la població està per sobre de la mitjana catalana de reciclatge, s'ha «detectat» un increment de la presència de deixalles, escombraries i mobiliari fora dels contenidors.

De moment, l'Ajuntament ha contractat dos educadors ambientals que donen consells sobre com separar les deixalles i resolen els dubtes dels ciutadans. Aquesta campanya s'ha finançat amb fons dels Sistemes Integrats de Gestió de Residus Ecoembes i Ecovidrio per fomentar la prevenció, la recollida selectiva i la gestió de residus.

D'altra banda, també s'han distribuït 5.000 exemplars d'un butlletí que dona consells generals sobre com separar cada fracció però també explica com fer paper reciclat o compost o com reduir el volum d'envasos o productes que es poden aconseguir en el mercat fets amb elements reciclats. «Els que no compleixin i mantinguin actituds incíviques, seran sancionats d'acord amb les ordenances municipals», va recordar l'alcalde, Joan Martí.