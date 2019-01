Veïns de les urbanitzacions de Vidreres repliquen a l´empresa d´aigües que no tenen "por" a querelles

Els veïns de les urbanitzacions de Vidreres que van que va querellar-se contra l'alcalde i l'empresa d'aigües ha assegurat que no tenen "por" a querelles. Aquest comunicat enviat per l'Associació de les Persones Consumidores de la Selva (ACPS) arriba després que l'empresa Rec Madral anunciés la voluntat de presentar una querella contra els membres de l'entitat.

De fet, aquest dilluns hi va haver una vista oral en què l'empresari Carles Mallart i l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, van haver de declarar sobre presumptes irregularitats en la gestió de l'aigua. Precisament sobre les declaracions de l'alcalde, l'entitat ha acusat de "victimisme" l'actitud de Jordi Camps. A més, han lamentat que aquest no respongués a les preguntes de l'acusació.

De fet, l'entitat ha afirmat en un comunicat que no entenen "perquè té por a contestar" les preguntes del seu advocat, "sobretot quan va anunciant que tot el que està fent és amb total transparència i legalment assessorat". Per això consideren que és fals que hi hagi una persecució política.

En aquesta línia els veïns també han recordat que al llarg dels dos anys d'investigacions policials, han anat demanant certificacions a l'Ajuntament per aclarir el problema i "sempre s'ha negat a respondre".

Per això des de l'entitat han assegurat que estan "molt tranquils" i que amb el procés judicial no demanen cap compensació, sinó que "es saldin els deutes milionaris amb la hisenda pública, l'Agència Catalana de l'Aigua i el poble de Vidreres".

Per altra banda, l'APCS també ha mostrat la seva sorpresa davant de l'absència de la fiscalia durant la vista oral d'aquest dilluns. Els seus membres reclamen la seva implicació per "la gravetat dels delictes investigats" i també "la importància de l'assumpte".