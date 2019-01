El PDeCAT de Blanes no veu «mala fe» de l'equip de govern en la multa caducada

El grup municipal del PDeCAT a Blanes no veu «mala fe» de l'equip de govern (PSC) en la multa d'1,3 milions d'euros que no va cobrar al càmping Blanc d'Eivissa dins el termini establert i que un jutge ha exonerat a l'establiment de pagar. Segons van valorar ahir els convergents, i a partir de la informació jurídica que se'ls va proporcionar a la junta de portaveus realitzada dimarts passat, no veuen «mala intenció» per part dels socialistes en la tramitació tardana d'aquest expedient. «Per això, no demanarem cap responsabilitat com sí que han fet altres partits», va indicar ahir el regidor Juanjo Navarro.

Tot i això, el PDeCAT va assegurar que «no se li pot perdonar una multa a ningú» i que la sanció «s'ha de pagar». «En el cas que l'equip de govern esculli iniciar l'expedient de multa de nou, demanem que ho facin amb la màxima celeritat possible», va afegir Navarro.