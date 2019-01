Els veïns de Vidreres asseguren que no tenen «por» de l'allau de querelles de la companyia d'aigües

L'Associació de consumidors que s'ha querellat contra l'alcalde de Vidreres i la companyia d'aigües Rec Madral asseguren que no tenen «cap por» a l'allau de querelles que l'empresa representada per Carles Mallart vol presentar contra aquesta entitat, el secretari de l'Ajuntament de Vidreres, l'alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu i dues persones de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que estan en actiu i un excap de Concessisons Hidràuliques, entre altres.

A través d'un comunicat, els veïns que integren l'Associació de defensa de les persones consumidores de la Selva (ADPCS) asseguren que «amenaçar de querellar-se» és la «tàctica habitual» d'aquesta companyia quan «es posen en qüestió les seves presumptes il·legalitats. «Estem molt tranquils, no estem demanant cap compensació per l'entitat, simplement volem que se saldin els deutes milionaris amb la hisenda pública, l'Agència Catalana de l'Aigua i el poble de Vidreres», precisen en el document.

Mallart, com a portaveu de Rec Madral, va anunciar l'allau de querelles després de declarar dilluns passat al jutjat de Santa Coloma de Farners com a investigat per haver comès presumptes delictes de malversació de cabals públics, de prevaricació administrativa o de tràfic d'influències, entre altres, en la gestió i subministrament de l'aigua del municipi.

En el comunicat, l'entitat també carrega contra l'alcalde de Vidreres de qui asseguren que «s'ha negat a aclarir» els dubtes i qüestions que demanava l'entitat. «Segueix amb el seu victimisme, manifestant que pateix persecució política d'uns exaltats», critiquen els veïns, afegint que «encara» estan «esperant» una informació que en el ple del 27 de juliol passat es va comprometre a lliurar.

També critiquen que Camps «es negués» a contestar les preguntes fetes pel seu advocat, sobretot «quan va anunciant que tot el que està fent és amb total transparència i legalment assessorat».

Finalment, l'associació també lamenta que la fiscalia no acudís a les declaracions fetes dilluns passat per Mallart i Camps i demanen la seva implicació en el cas, tenint en compte la «la gravetta dels delictes investigats».

Alguns d'aquests veïns de les urbanitzacions vidrerenques, afectats per problemes en el subministrament de l'aigua, es van concentrar dilluns al matí a l'entrada dels jutjats amb pancartes en les quals instaven l'empresa a deixar de cobrar el cànon del transvasament -per una obra de connexió feta l'any 1998- i a donar compliment a la sentència del Tribunal Superior que anul·lava que continuessin fent pagar els veïns per aquesta obra.

Per la seva part, Carles Mallart i Jordi Camps, acompanyats dels seus advocats Cristina Corretger i Carles Monguilod, van negar totes les suposades «irregularitats» de les quals se'ls acusa en la querella.