Condemnat a 22 anys i 3 mesos de presó per violar repetidament un menor a Blanes

L'Audiència de Girona ha condemnat a 22 anys i 3 mesos de presó l'acusat de violar repetidament un menor de 15 anys a Blanes i estar tres anys fent servir perfils falsos o amenaçant-lo a través de les xarxes socials per aconseguir que li enviés fotografies i vídeos pornogràfics. Al judici, que es va fer a porta tancada, l'acusat va reconèixer els fets.

La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona conclou que l'acusat, Miguel Ángel Nieto, es va posar en contacte amb el menor el març del 2012, quan el nen tenia 12 anys. Ho va fer a través de les xarxes socials. Per una banda, de «forma directa» amb la seva identitat real, però, per una altra banda, fent servir dos perfils falsos amb què es feia passar per menor.

Els contactes a través d'internet «mantenint la ficció dels suposats menors» van anar incrementant i, amb l'engany, l'acusat va aconseguir que el menor li enviés a través d'Skype i Whatsapp fins a 250 fotografies i dos vídeos de contingut sexual. A les imatges hi apareixia el menor però, segons recull la sentència, també hi havia gravacions en què la víctima feia tocaments al seu germà, que aleshores tenia 17 anys i té un discapacitat del 65%, o es banyava despullat amb un cosí de 8 anys, també discapacitat. La sentència subratlla que, mentre l'acusat es feia passar pel menor, amenaçava la víctima amb publicar les imatges si no li enviava més material pornogràfic, en paral·lel feia servir la seva identitat real per «guanyar-se la seva confiança» enviant-li regals com una tauleta electrònica o un mòbil.

D'aquesta manera, l'any 2014, el va aconseguir convèncer per trobar-se en persona a Blanes. Allà, l'acusat va llogar una habitació en uns apartaments. El primer cop es van trobar del 12 al 17 de febrer i el segon, del 12 al 17 de desembre, quan el menor tenia 15 anys. «El menor va anar a l'apartament llogat per l'acusat i va mantenir diferents relacions sexuals amb ell, produint-se penetració», conclou la sentència, que afegeix que l'acusat ho va gravar en vídeo i també va fer 800 fotografies a la víctima despullada. Segons la sentència, l'acusat va doblegar les reticències del menor amenaçant-lo de difondre les imatges pedòfiles que ja tenia d'ell.

Fins al setembre del 2015, el menor va continuar enviant fotografies i vídeos fins que, finalment, els pares de la víctima ho van descobrir i van interposar denúncia als Mossos d'Esquadra. Tot i això, l'acusat va intentar reprendre el contacte amb el menor creant perfils falsos a les xarxes socials. «No va aconseguir comunicar-se amb el menor i va utilitzar un perfil d'usuari fictici per difondre material de contingut sexual», considera provat el tribunal.

A l'acusat el van detenir a Blanes el 6 d'octubre del 2015 i li van intervenir dos mòbils i una tauleta electrònica en què hi havia 189 fotografies de la víctima i imatges pornogràfiques d'altres menors. A més, quan van fer l'entrada i escorcoll de casa de l'ara condemnat, a Villanueva de la Serena (Badajoz), hi van localitzar discos durs, una tauleta i un mòbil en què hi havia més de 40.000 fotografies i 87 vídeos de menors. «L'acusat emmagatzemava material pornogràfic», conclou la sentència.

A l'hora de dictar sentència, la secció tercera subratlla que el mateix acusat, Miguel Ángel Nieto, va reconèixer «tots i cadascun dels fets» pels quals l'acusava la Fiscalia al judici, que es va fer a porta tancada. El menor i els seus pares també van ratificar la denúncia. La secció tercera de l'Audiència de Girona condemna l'acusat a una pena de 22 anys i 3 mesos de presó per un delicte continuat d'agressió sexual a persones especialment vulnerables, amenaces continuades i un delicte continuat d'elaboració de pornografia infantil. També li imposa una multa de 2.160 euros per un delicte de child grooming (ciberassetjament de menors).

A més, l'Audiència li imposa 19 anys de llibertat vigilada, li prohibeix apropar-se o comunicar-se amb la víctima durant 34 anys i tampoc podrà treballar en cap feina relacionada amb menors durant 37 anys. En matèria de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar la víctima amb 60.000 euros.