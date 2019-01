Un edil de Lloret critica que la gestió de la Corporació de Salut ha «empitjorat»

El grup municipal A Lloret Sí es Pot ha denunciat que l'estat dels centres gestionats per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) ha «empitjorat» en els últims dos anys.

A través d'un comunicat, el regidor lloretenc d'aquesta formació, Paulino Gracia, assegura que tot i que ja fa gairebé dos anys que va dimitir l'exgerent, Núria Constans, i que hi ha una nova direcció, l'ens no ha «canviat» i segueix «amb les mateixes polítiques». «De nou, ens veiem obligats a denunciar l'estat crític en el qual es troba la Corporació», afirma l'edil en el document.

En aquest sentit, Gracia assenyala que les urgències de l'hospital de Blanes estan igual de «saturades» que fa dos anys i que no s'ha recuperat cap servei dels que es van perdre amb les «retallades, la precarietat laboral dels professionals o la falta de metges especialistes».

A més, el regidor subratlla que fa tres mesos els metges de capçalera del municipi «es van veure obligats a fer vaga per la sobrecàrrega de feina». Gracia també denuncia que es donen cites per al metge de capçalera per al cap d'un mes, fet «gravíssim» per al diagnòstic d'una malaltia.