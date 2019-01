Mor un motorista després de caure a la via i ser atropellat per una altra moto a Tossa

Mor un motorista després de caure a la via i ser atropellat per una altra moto a Tossa

El conductor d'una moto ha mort aquest dissabte a Tossa de Mar quan una altra moto l'ha atropellat després de caure a la via. Tot plegat ha passat aquest migdia pels volts de les dotze al quilòmetre disset de la Gi-682 quan per causes que s'estan investigant el conductor ha caigut. És el segon accident de trànsit mortal d'aquest dissabte a Girona; a primera hora del matí ha mort una dona de Llançà en un xoc frontal a Figueres.

La moto que el seguia no l'ha pogut esquivar i l'ha acabat atropellant mortalment. Els dos ocupants de l'altra motocicleta han quedat ferits lleus i se'ls ha traslladat a l'Hospital de Blanes. Els Mossos investiguen les causes del sinistre, que ha obligat a tallar la carretera en els dos sentits de la marxa.

A les 13:41s'ha pogut restablir la circulació. Arran de la incidència s'han activat quatre patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers i una ambulància a més de l'helicòpter del SEM. Aquesta és la setena víctima mortal a les carreteres catalanes aquest 2019.

Onze motoristes van perdre la vida a la província de Girona l'any passat, comptant tant els finats que circulaven per vies urbanes, interurbanes com per zones forestals.