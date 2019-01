Sant Hilari estrena un punt de càrrega de vehicles elèctrics

Els veïns de Sant Hilari Sacalm ja disposen del primer punt de càrrega per a vehicles elèctrics públic en funcionament. Segons va informar el consistori, es tracta d'un punt de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics i es troba situat a la plaça Lluís Companys. Aquest tipus d'aparell té una capacitat de subministrament de 22Kw i permet carregar un vehicle en dues o tres hores. Actualment, aquest punt de càrrega és gratuït. Aquesta localitat s'ha unit a l'aliança dels municipis per la interoperabilitat a través de l'ICAEN (Institut català de l'energia) i així es podrà accedir a la càrrega amb la targeta que comparteixen els municipis adherits i que es podrà adquirir a l'Ajuntament.