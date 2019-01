Futur incert per al Consum de Sils tres anys després de la sentència d'enderroc

l 21 de desembre de l'any 2015, una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ordenava l'Ajuntament de Sils que procedís a «l'enderrocament immediat» del polèmic supermercat Consum del carrer Bastiments. Una ordre a la qual el consistori silenc va respondre presentant un recurs d'inexecució de sentència.

Més de tres anys després, però, l'establiment segueix en peu i funcionant amb normalitat i la sentència definitiva, sense arribar. «La justícia és lenta i estem a l'espera de tenir una resposta final i poder tancar tot aquest procés», relata l'alcalde de Sils, Martí Nogué, qui recalca que la sentència ratificada pel TSJC «només afectava una part del solar» on es va construir l'equipament.

El procés judicial relacionat amb aquest supermercat va començar a finals de l'any 2008 quan els veïns del carrer Bastiments van denunciar l'Ajuntament de Sils al Jutjat de Girona per la construcció d'aquest establiment. Segons van explicar en aquell moment, el 2007 el consistori va atorgar la llicència d'obres sense exigir cap anàlisi exhaustiva de l'impacte ambiental ni tampoc es va aprovar cap Estudi de Detall sobre la construcció del supermercat en el solar de la zona de Can Cabirol. A més, afegien que l'obra incomplia la normativa referent a habitatges amb tolerància comercial.

Uns dies més tard, el 23 de desembre de 2008, l'alcalde va emetre un decret d'Alcaldia per aturar les obres «en detectar-se uns moviments de terres il·legals, on no es preveien». En aquell moment, Nogué va especificar que la mesura no suposava que «donessin la raó als veïns».

Segons el decret d'Alcaldia, per tal que aquestes obres sense llicència es poguessin legalitzar calia presentar «un Estudi Detall de tota la parcel·la i un projecte bàsic del conjunt de l'actuació en tota l'illa».

Un Estudi Detall que finalment va ser aprovat en el ple del mes de març del 2008 , tot i que preveia la construcció de tres edificis de botigues més al mateix solar del supermercat, i que va permetre que la promotora reiniciés les obres. L'estudi també va ser aprovat el mes de maig per la Comissió d'Urbanisme de Girona. Finalment, el supermercat Consum va obrir les seves portes al públic el 28 de maig de 2009.

Tot i això, el procés judicial va seguir el seu curs i el 2 de setembre de 2013 el jutjat de Girona va emetre la seva sentència, en la qual «ordenava» a l'Ajuntament de Sils que requerís «immediatament» l'enderrocament de la construcció.

El consistori silenc va presentar llavors un recurs d'apel·lació a aquesta resolució al TSJC, que finalment va ser desestimat, ratificant la resolució del jutjat contenciós-administratiu número dos de Girona d'enderrocar la nau.

La sentència del TSJC també declarava la «il·legalitat i conseqüent nul·litat de ple dret» de l'Estudi Detall presentat per la promotora, l'aprovació del qual va permetre que es reactivessin les obres de construcció del supermercat.