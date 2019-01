Jordi Ribas, el pare pelegrí de 2019

El Pare Pelegrí d'aquest any és Jordi Ribas i Ortiz, conegut com en "Piu". De 47 anys d'edat, casat i electricista de professió, feia 31 anys que estava apuntat a la llista per ser l'encarregat de representar els vilatans de Tossa en la tradicional peregrinació que va de Tossa fins a Santa Coloma de Farners.

Paraigües, capelines i impermeables de tots colors s'han convertit enguany en protagonistes d'una jornada festiva en la qual, ni la pluja ni les baixes temperatures, han fet minvar la determinació de centenars de fidels -algunes desenes descalços- a l'hora d'acompanyar el pelegrí d'enguany , en la renovació i compliment del Vot perpetu del poble fet a sant Sebastià fa més de 600 anys, en agraïment per haver alliberat el poble de la malaltia de la pesta.

Després de la presentació del Pelegrí ha tingut lloc la celebració de l'eucaristia i, en acabat, ha començat la processó per traslladar la imatge de sant Sebastià fins a la capella dels Socors de Tossa, des d'on les autoritats han entregat al Pelegrí el salconduit –en què l´Ajuntament sol·licita a les autoritats civils i eclesiàstiques que facilitin el pelegrinatge– i el durillo per pagar, de manera simbòlica, els oficis a Santa Coloma de Farners.