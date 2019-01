Un laboratori forense holandès intenta aclarir el recorregut de les víctimes del crim de Susqueda

Els Mossos d'Esquadra han demanat un estudi a un laboratori de ciències forenses holandès per aclarir el recorregut que van fer les víctimes del pantà de Susqueda el 24 d'agost passat. Segons ha detallat el cap de la unitat de persones desaparegudes aquest dilluns al jutjat, estan en curs diferents informes i proves relacionades amb la investigació del doble crim pel qual hi ha un únic investigat com a suposat autor.

A banda de l'anàlisi de la informació del telèfon del jove per intentar definir per on van passar el dia del crim, estan revisant un per un els telèfons mòbils que van entrar en l'àmbit de cobertura de la zona del pantà.

També hi ha pendent prendre declaració al testimoni francès que fins ara estava desaparegut. El sergent ha detallat que ja el tenen localitzat però ha insistit que no és sospitós.



L'únic investigat pel doble crim està en llibertat provisional

A finals de desembre, l'Audiència de Girona va estimat el recurs de la defensa i l'únic acusat pel doble crim de Susqueda, Jordi Magentí, va quedar en llibertat provisional sense fiança. A l'investigat se li ha retirat el passaport i se li prohibeix sortir d'Espanya fins que acabi el procediment.També s'ha de presentar cada 15 dies al jutjat.