El Consell de la Selva demana un enduriment de les penes pels casos de robatoris

El Consell Comarcal de la Selva i els alcaldes dels municipis d'aquesta comarca exigeixen a les administracions un enduriment de les condemnes per robatoris i furts. El president de l'ens, Salvador Balliu, ha anunciat que impulsarà "un canvi legislatiu" per tal d'evitar que els lladres "es posin en llibertat al cap d'unes hores" de passar a disposició judicial.

Aquesta petició arriba després d'unes setmanes en què s'ha registrat un augment de robatoris a diversos municipis de la Selva. Aquest dimarts a la tarda els alcaldes s'han reunit amb els Mossos d'Esquadra per saber com es pot combatre aquesta onada. En la trobada hi ha assistit el director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta, qui ha assegurat un reforç de patrullatge a la comarca, però també ha remarcat la necessitat que tan la policial, com les instàncies judicials vagin "tots a la una".