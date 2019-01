Jutgen a un professor acusat d'abusar d'una alumna menor a Caldes de Malavella

L'Audiència de Girona ha jutjat avui al matí un professor de secundària acusat d'haver abusat sexualment d'una alumna de 15 anys amb un trastorn de desenvolupament i d'aprenentatge, a Caldes de Malavella.Els fets s'haurien produït entre els anys 2013 i 2015 - durant els quals es van interposar una sèrie de denúncies per part dels progenitors de la nena - culminant el procés el 31 d'agost de fa tres anys, quan van denunciar al processat per darrera vegada per haver mantingut relacions sexuals amb la nena a la localitat de Tossa de Mar en cinc ocasions diferents.

Durant el transcurs de la vista, l'acusat ha negat haver mantingut relacions amb ella, i ha explicat que totes les vegades que havien quedat era únicament per parlar. "Vaig quedar-hi perquè ella m'ho va demanar" ha apuntat, explicant que era la menor la que volia tenir una relació i que ell en cap moment s'ho va plantejar. Preguntat pels missatges de caràcter sexual que s'havien estat enviant amb la víctima, l'home va atribuir-ho a diferents "bromes" que tenien en comú i va dir que creia que el motiu de la darrera denúncia havia estat un tipus de "pressió" per parts dels pares i els agents dels Mossos.

Durant el judici la víctima també ha declarat, negant cap mena de relació de caràcter sexual amb el professor. Preguntada pel ministeri fiscal ha explicat que al seu moment va "mentir" perquè va ser pressionada. També ha afirmat que va estar un temps "enamorada" del processat, però que ara ja no tenia aquests sentiments per ell. "Em sentia sola, i el vaig posar a ell en contra de tothom" va explicar.

Tot i la declaració, la fiscalia va optar per continuar el judici considerant que l'acusat va aprofitar-se de la seva posició per establir una relació amb ella a través de les xarxes socials. D'aquesta manera l'acusa de cinc delictes d'abús sexual perpetrats amb un total d'11 anys de presó per cadascun d'ells, en global, 55 anys de presó. El judici continuarà demà amb la declaració de més testimonis. L'advocat de la defensa - Christian Salvador - en demana l'absolució.

Durant el judici també han declarat diversos testimonis relacionats amb el cas, com per exemple els psicòlegs que havien tractat a la nena i diversos professors de l'Institut. En el darrer dels casos, els docents van afirmar que l'alumna tenia una "obessió amb l'acusat", però que ell no va posar límits quan s'havia de fer i va adoptar una posició molt "ambigua" fomentant la "dependència" de la menor.