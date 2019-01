El Pare Pelegrí torna a Tossa i renova el vot del poble acompanyat de 397 fidels

Un any més, el Pare Pelegrí va tornar ahir a Tossa de Mar per renovar el vot del poble, una promesa feta fa segles a sant Sebastià perquè els deslliurés de la pesta. Enguany, el Pelegrí va ser Jordi Ribas i Ortiz «Piu», de 47 anys, casat i electricista de professió.

Com és tradicional, la tornada es va iniciar després de la celebració d'una missa, a les set del matí, a l'església de Sant Sebastià, on el pelegrí va entregar el Durillo, una ofrena simbòlica. Tot seguit, va emprendre la marxa, acompanyat de 397 fidels, una xifra molt inferior als 1.067 que el dia anterior van fer el recorregut a la inversa.

Després de sortir de la capital selvatana, i afrontant una fred glacial, els gairebé 400 pelegrins van seguir caminant per recórrer els 40 quilòmetres de distància que separen una localitat de l'altre, fent petites parades per poder recuperar les forces a Mallorquines, a l'esplanada del Molí de Can Poch, la capella de Santa Seculina, Can Noguera, Can Garriga i Ca l'Aromir.

Finalment, cap a dos quarts de set de la tarda, ja de fosc com marca la tradició, el Pare Pelegrí seguit dels seus devots va entrar a Tossa de Mar. Una arribada que va fer acompanyat de diverses autoritats com l'alcaldessa, Gisela Saladich, o el president del Consell Comarcal, Salvador Balliu, i que va ser anunciada arreu de la població amb els repics de les campanes.

La comitiva va recórrer els carrers tossencs fins a arribar a l'antic hospital Sant Miquel, on, enmig d'un silenci solemne, el Pare Pelegrí va pronunciar les paraules més esperades: «S'ha complert el vot!». De seguida, els congregats van iniciar el cant de la Cançó dels pelegrins i, tots junts, van anar en processó fins a l'església parroquial, on es va retornar la imatge de sant Sebastià.