Els alcaldes demanen que s´endureixin les condemnes pels casos de robatoris

El Consell Comarcal de la Selva i els alcaldes dels municipis selvatans van exigir ahir a les administracions un enduriment de les condemnes per robatoris i furts. Ho van fer durant una trobada sobre seguretat que es va celebrar ahir a la tarda a Santa Coloma de Farners i que va comptar amb els Mossos d'Esquadra i el director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta.

Aquesta petició va arribar després d'unes setmanes en què s'ha registrat un augment de robatoris a diversos municipis de la comarca com Vilobí d'Onyar, Santa Coloma o Sils.

Després de la reunió, el president de l'ens, Salvador Balliu, va remcarcar que «el problema és que la legislació no ens protegeix». Balliu va destacar les investigacions i esforços que fan els Mossos d'Esquadra però va centrar el problema en el funcionament de la justícia. «Es fan moltes detencions però la llei és molt flexible» i per això els autors dels robatoris «entren per una porta i surten per l'altra».

En aquest sentit, Ballesta va destacar que de tots els detinguts per robatoris a la comarca «només el 8% ha entrat a presó». La resta ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial. Per això, Ballesta també es va sumar a la reivindicació per aconseguir «un canvi legislatiu».

Segons el delegat d'Interior a la demarcació «la llei d'enjudiciament criminal no és àgil a l'hora d'agrupar casos» i això també acaba repercutint en el fet que moltes de les penes siguin menors als dos anys i els autors dels fets acabin en llibertat.

Per això, els alcaldes demanen que les penes s'equiparin a d'altres països com ara Alemanya, en què Balliu va recordar que les condemnes són de deu anys per robatoris a l'interior de domicilis. A l'estat espanyol, les penes per aquest delicte són de dos anys.

Balliu va destacar que la trobada va servir per comprovar que els Mossos estan actuant «bé» i agraeixen la dedicació i els esforços per investigar tots els casos que tenen oberts.

A més, va assegurar que el Consell Comarcal estudiarà «tota la maquinària» necessària per tal que aquest canvi normatiu arribi a ser una realitat. Proposen aprovar mocions als diferents ajuntaments, però també demanen que altres municipis i consells comarcals se sumin a la causa.

D'altra banda, Ballesta va anunciar que el Departament reforçarà «el patrullatge policial» dels Mossos d'Esquadra. Ballesta va afirmar que «hi ha la necessitat» d'augmentar els efectius a la comarca per combatre la sensació d'inseguretat que hi ha actualment. De tota manera, Ballesta va matisar que, una vegada hagin disminuït els delictes, tornaran «a la normalització» dels dispositius.

En paral·lel, el delegat d'Interior a Girona va dir que per combatre el problema «cal que els altres també facin els deures». Per això ha demanat a les administracions que treballin per tenir «penes més altes i processos més àgils», tal com passa a la resta d'Europa.

Una de les preguntes d'alguns dels alcaldes als Mossos d'Esquadra va ser la possibilitat que els ajuntaments contractin vigilància privada per patrullar pel municipi.

L'alcalde de Sils, Martí Nogué, va detallar que des d'Interior els van comunicar «que no pot ser». Nogué va afegir que l'única possibilitat que tenen els ajuntaments és la contractació d'agents cívics que, segons Nogué, «fan unes tasques lloables, però no són vigilants de seguretat».