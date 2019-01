Un professor acusat d'abusos sexuals a una menor d'edat s'enfronta a 55 anys de presó

L'Audiència de Girona va jutjar ahir al matí un professor de secundària acusat d'haver abusat sexualment d'una alumna de 15 anys a Caldes de Malavella. Els fets s'haurien produït entre els anys 2013 i 2015 –durant els quals es van interposar una sèrie de denúncies per part dels progenitors de la nena– i el procés hauria culminat el 31 d'agost de fa tres anys, quan van denunciar al processat per darrera vegada per haver mantingut relacions sexuals amb la nena en una zona boscosa pròxima al cementiri en cinc ocasions.

Durant el transcurs de la vista, l'acusat va negar-ho i va explicar que totes les vegades que s'havien vist era només per parlar. «Vaig quedar-hi perquè ella m'ho va demanar», va apuntar, tot explicant que era la menor qui volia tenir una relació i que ell en cap moment s'ho va plantejar. Preguntat pels missatges de caràcter sexual que s'havien estat enviant amb la víctima, l'home va atribuir-ho a diferents «bromes» que tenien en comú i va dir que creia que el motiu de la darrera denúncia havia estat un tipus de «pressió» per part dels pares de la jove.

Durant el judici, la víctima -diagnosticada d'un trastorn de desenvolupament i d'aprenentatge- va negar cap mena de relació de caràcter sexual amb el seu antic professor. També va explicar que al seu moment va «mentir» perquè es va sentir d'allò més «pressionada» pel seu entorn. La jove va afirmar que estava «enamorada» del processat, però que en l'actualitat no sentia res per ell.

Tot i la declaració, la Fiscalia va optar per continuar el judici considerant que l'acusat va aprofitar-se de la seva posició per establir una relació amb ella a través de les xarxes socials. D'aquesta manera l'acusa de cinc delictes d'abús sexual perpetrats: en global, 55 anys de presó. L'advocat de la defensa, Christian Salvador, demana l'absolució de l'encausat.