Els amos del Blanc d'Eivissa impedeixen que la policia tanqui l'ampliació il·legal

La policia no va poder entrar al càmping Blanc d´Eivissa.

Els propietaris del càmping Blanc d'Eivissa de Blanes van impedir, ahir al matí, l'entrada de la Policia Local a les instal·lacions per precintar la part ampliada il·legalment. Segons va informar ahir l'Ajuntament, fins a aquest equipament turístic s'hi van presentar dues dotacions policials, les brigades municipals i un tècnic d'Urbanisme amb l'objectiu d'executar el tancament de les instal·lacions construïdes fa anys sense llicència i en uns terrenys no urbanitzables.

Una vegada allà, però, els propietaris van ordenar al treballador de l'entrada del recinte que impedís l'entrada al dispositiu policial. Davant la negativa a deixar-los accedir, la Policia Local va comprovar que totes les portes d'accés a l'establiment estaven tancades, i va informar al treballador que la seva actitud pot ser constitutiva d'infracció penal per un delicte de desobediència greu a l'autoritat municipal. Tot i així, i a instàncies dels propietaris, va persistir en prohibir l'accés al càmping. Per aquest motiu, el consistori va anunciar ahir que demanarà una ordre judicial que autoritzi l'entrada a les instal·lacions.

Segons ha pogut saber Diari de Girona, l'Ajuntament va acordar, prèviament, la data de tancament d'aquest espai, amb els amos de l'equipament turístic. En el moment de la veritat, però, els propietaris es van fer enrere, incomplint així l'acord de permetre l'accés a les instal·lacions i després de la pròrroga d'un mes i mig que els va concedir el consistori per poder retirar tot el material acumulat a la zona ampliada.

De fet, l'ordre de tancament s'havia d'executar a finals de novembre del 2018. Dos dies abans de complir-se el termini, els amos del Blanc d'Eivissa van entrar una petició a l'Ajuntament perquè se'ls concedís una pròrroga de tres mesos perquè els clients poguessin retirar les caravanes, autocaravanes, tendes de campanya i tot el material instal·lat a la zona ampliada il·legalment. Finalment, el consistori els va concedir un retard de 45 dies -un mes i mig- al·legant voler «facilitar el desmantellament del gran volum de material que hi ha» i per «no perjudicar» els clients del càmping.

Una vegada concedida la pròrroga, la Policia Local va efectuar diverses inspeccions per comprovar que s'estava procedint a fer el desmantellament. Divendres passat, però, van determinar que la retirada no s'havia complert, motiu pel qual l'Ajuntament va decidir precipitar un nou decret per notificar als propietaris el precintament definitiu.

Amb la negativa d'ahir al precintament de les instal·lacions, ja són tres les vegades que els responsables d'aquest càmping han evitat que s'executés el decret d'alcaldia, ja que, el maig passat, van presentar un recurs per guanyar temps que va ser desestimat el mes d'octubre.

D'altra banda, el govern blanenc va avançar ahir que, mentre no arriba l'ordre judicial per poder entrar al Blanc d'Eivissa i després de nombroses sentències judicials, al·legacions i recursos presentats, està previst que la policia accedeixi a l'altre càmping que també va realitzar ampliacions de manera il·legal: el Bella Terra. «S'ha arribat a un punt de no retorn», va indicar ahir l'Ajuntament a través d'un comunicat.



Tornar a imposar la multa

Respecte a la multa de més d'1,3 milions d'euros imposada al Blanc d'Eivissa i que no es va cobrar dins el termini establert, el consistori va assegurar ahir que tornarà a incoar un nou expedient sancionador, ja que la infracció no ha prescrit.

Una sentència del Jutjat Contenciós número 1 de Girona va resoldre que el consistori havia superat els sis mesos que tenia per resoldre l'expedient, motiu pel qual s'exonerava l'establiment de pagar la multa que li va imposar l'Ajuntament el novembre del 2017.