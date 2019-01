El càmping Bella Terra de Blanes també impedeix l'entrada a la Policia Local

La Policia Local de Blanes tampoc ha pogut entrar al càmping Bella Terra per tancar la part ampliada il·legalment durant els anys 90. Igual que el càmping Blanc, la propietat els ha denegat l'accés a les instal·lacions assegurant que ahir mateix van presentar un recurs i van demanar mesures cautelars contra l'ordre d'execució del jutjat i consideren que, per tant, "s'ha de suspendre".

Els propietaris, a més, han assegurant que fa dies van instal·lar una cinta que acota la zona afecta i que durant aquests mesos el càmping està tancat i sense activitat. L'Ajuntament però assegura que el recurs no atura l'aplicació del decret que ordenava el tancament de l'activitat ampliada.

Els agents, acompanyats de la brigada municipal i d'un tècnic d'Urbanisme, s'han personat aquest dijous a l'establiment amb l'objectiu de precintar les instal·lacions amb un tancament separador del sector legal. Davant la negativa, l'inspector en cap els ha informat que pot ser constitutiva d'un delicte de desobediència greu a l'autoritat municipal.

El càmping, per la seva banda, ha demanat que constés en l'acta aixecada per la policia que han precintat voluntàriament la zona afectada i han manifestat que s'oposen a un tancament que, al seu entendre, no "s'especifica a l'ordre municipal".

També han rebutjat qualsevol actuació sense ordre judicial i han informat que ja han comunicat als seus clients que han de retirar les instal·lacions que hi ha a l'espai ampliat il·legalment. L'Ajuntament ja ha anunciat que demanarà una ordre judicial per poder entrar-hi.