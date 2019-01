Un exregidor de la CUP de Santa Coloma es nega a declarar per un delicte d'ultratge a la bandera espanyola

Un exregidor de la CUP de Santa Coloma de Farners s'ha negat a declarar com a investigat per un delicte d'ultratge a la bandera espanyola aquest dijous als jutjats de la localitat selvatana. Qui sí ha hagut de respondre les preguntes del jutge – la Fiscalia no ha comparegut – ha estat una edil de la formació en qualitat de testimoni. Sylvia Barragan ha explicat que quan va arribar davant de la Plaça de l'Ajuntament el 3 d'octubre de 2017, l'acusat, Albert Teixidor, estava entre els assistents a la concentració que s'havia preparat, però en cap cas va veure que despengés la bandera. De fet, ni l'atestat policial ni un vídeo que s'aporta concreten que Teixidor ho fes, per això, la seva defensa dona per fet que el jutge arxivarà la causa en la vista que se celebrarà el proper dimecres.