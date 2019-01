Una regidora de la CUP de Santa Coloma declararà avui per «ultratge» a la bandera

La regidora de Santa Coloma de Farners Sylvia Barragan i l'exedil Albert Teixidor, tots dos de la CUP, està previst que declarin avui al matí als jutjats de Santa Coloma de Farners per un presumpte «ultratge» a la bandera espanyola. La citació és per a dos quarts de deu del matí, hora en la qual la formació ha convocat una concentració de suport davant la seu judicial.

Segons va explicar ahir Barragan a Diari de Girona, els fets es remunten al passat 3 d'octubre, quan un grup de persones es van enfilar al balcó de la casa de la vila per despenjar la bandera espanyola. «La Policia Local va identificar el meu excompany -Albert Teixidor- però a mi no, i ens han citat a tots dos. És molt estrany», va relatar Barragan, qui va afegir que ells no van pujar al balcó i que no apareixen en cap de les imatges que van captar els fets. A més, la regidora va afegir que la policia va recuperar la bandera allà mateix, que l'endemà, ja tornava a estar penjada i que no entén perquè «la policia ens ha denunciat» als jutjats. Representats per l'advocada Montserrat Vinyet, Barragan va assegurar ahir que la seva intenció era acudir avui als jutjats.

D'altra banda, l'Ajuntament colomenc va precisar ahir que no ha estat la Policia Local qui els ha denunciat, sinó que ha estat el jutjat de Santa Coloma qui ha decidit citar-los. En aquest sentit, l'ens va concretar que quan s'identifiquen persones, la policia ha de posar l'atestat en coneixement dels jutjats, i que és aquest òrgan qui decideix com proseguir. En relació als fets del 3 d'octubre, el consistori va especificar que un veí va alertar la policia d'un grup de persones que estava pujant al balcó municipal amb una escala i que la policia es va desplaçar fins al lloc per constatar que no es tractés d'un furt.