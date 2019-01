El Consell Comarcal assumeix la neteja de parcel·les per evitar incendis

Parcel·les plenes de vegetació seca, amb arbres que no tenen la distància mínima de sis metres entre ells, i que no respecten les franges perimetrals obligatòries amb les finques veïnes. Aquest és l'estat en què es troben la majoria de terrenys privats no edificats de les urbanitzacions selvatanes. Un estat que preocupa i genera queixes i angoixes entre els veïns i cossos de seguretat com Mossos d'Esquadra i els Bombers pel perill que suposen en èpoques d'incendis.

Per això, el Consell Comarcal de la Selva (CCS) va decidir afrontar aquest problema, creant un nou servei per assumir i agilitzar la neteja d'aquestes parcel·les. Ara, després d'un any de funcionament, l'ens considera que la iniciativa ha estat un «èxit» i ja planteja nous passos per sumar-hi municipis.

Actualment, nou municipis han delegat aquestes competències al servei del Consell qui, a través de la contractació d'una empresa externa, s'ha encarregat d'inspeccionar 4.662 parcel·les repartides en 38 urbanitzacions dels municipis de: Anglès, Breda, Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sant Hilari, Sils, Tossa de Mar i Vilobí d'Onyar.

D'aquestes, l'ens comarcal s'ha ocupat de netejar i desbrossar 436 parcel·les amb l'autorització del propietari. Concretament, s'han segat 15,2 hectàrees (un 40,04% de la superfície total), han estassat 4,1 ha i han aclarit l'arbrat de 18,7 ha més. «Aquest procés fet a través de l'Ajuntament es pot allargar uns dos anys. Amb aquest servei, el propietari pot agilitzar i delegar aquesta feina al consell a canvi d'un preu molt baix», va valorar ahir el president de l'ens comarcal, Salvador Balliu.

Sobre el cost del servei, el conseller Francesc Xavier Becerra va explicar que cada propietari paga, aproximadament, uns 350 euros. «La taxa és de 0,31 cèntims el metre quadrat. És un preu molt raonable, perquè no es tracta d'obtenir un guany sinó d'oferir un servei a preu de cost», va ressaltar el conseller comarcal.



Un 20% d'incompliment

D'altra banda, Becerra també va indicar que, a partir de les inspeccions realitzades, s'ha detectat que 1.063 parcel·les (un 20% del total) no compleixen la normativa catalana del 2003 de mantenir els terrenys nets per evitar incendis. D'aquests, els tres municipis en què hi ha un incompliment més remarcat són: Caldes de Malavella, on hi ha 361 parcel·les fora de la normativa (un 40% del municipi), Maçanet de la Selva amb 291 terrenys (un 34%) i Riudarenes amb 180 terrenys (un 33%). Per contra, també són els municipis en què més propietaris han contractat el nou servei de neteja.

En aquests casos, des del consell es notifica l'incompliment al propietari dues vegades, abans d'enviar un tercer advertiment acompanyat d'una multa i, finalment, es passa a actuar de forma subsidiària. «És un procés més lent, però el consell comarcal farà complir aquesta obligació», va assegurar Balliu, qui també és alcalde de Caldes de Malavella.

«És un servei molt encertat, molt ben acollit per la gent i un èxit pel consell comarcal», va afegir. També el vicepresident de l'ens, i alcalde de Sils, Martí Nogué, va valorar positivament la delegació d'aquesta tasca. «Els municipis fem el que podem per prevenir els incendis, però els ajuntaments no tenim la infraestructura necessària per fer-ho», va subratllar Noguè.

De cara a aquest any 2019, Balliu va avançar que es vol ampliar el nombre de municipis adherits a la iniciativa o que les delegacions de competències incorporin franges perimetrals de nuclis de població i urbanitzacions, entre altres objectius.