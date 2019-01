Construeixen un parc per fer exercici a l'aire lliure a Tossa

Els esportistes de Tossa de Mar disposaran, d'aquí a dues setmanes, d'una nova zona pública per fer exercici a l'aire lliure. Es tracta d'un parc de cal·listènia Street Workout format per jocs exteriors fixos per fer exercicis físics utilitzant el propi cos i destinats a desenvolupar la força i enfortir els músculs. Situat al costat de la platja de la Mar Menuda, aquest parc -el model més gran existent- tindrà diferents aparells per fer: flexions, esquats, escala, o corda, entre altres.

Segons va explicar ahir el regidor d'esports, Ignasi Sallés (TU), fa més de deu anys Tossa ja havia disposat d'un parc d'aquest tipus, però fet amb fusta, a darrere la zona esportiva. «Amb el temps es va deteriorar i per això vam proposar fer-ne un de nou», va precisar Sallés, qui va indicar que després de parlar amb diferents sectors veïnals, es va optar per instal·lar-lo al costat de la platja de la Mar Menuda. «La idea és que la gent pugui córrer per la platja, fer els estiraments al parc i després banyar-se al mar», va detallar l'edil tossenc.

Actualment, només falta col·locar el terra del parc. «No sabem si posar gespa o sorra», va dir Sallés qui va avançar que la zona es podria començar a utilitzar entre principis i mitjans de febrer. El cost d'aquesta actuació ha estat d'uns 14.000 euros aproximadament.