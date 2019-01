Desgovern, malgovern, no-govern?

El resultat d'una enquesta publicada aquesta mateixa setmana i que va divulgar com a primícia TV3 suspèn l'acció de govern de la Generalitat de Catalunya. Ja hi haurà cronistes i politòlegs més experimentats que jo que en faran diferents i variades anàlisis. A mi no em pertoca.

Deixant a banda Barcelona ciutat i altres capitals de demarcació, no s'acostumen a fer enquestes, durant la legislatura, per saber la valoració que fan els ciutadans dels seus governants municipals. Només es fa, d'una manera mesurable i, més o menys objectiva, cada quatre anys: amb els resultats de les noves eleccions. Mentrestant, tot queda en l'àmbit d'opinions personals i subjectives. I, és clar, esbiaixades per les files, fòbies, simpaties, antipaties o militàncies dels ciutadans. Passa a molts municipis del país i Blanes no n'és cap excepció.

Quina nota donaria als governants blanencs una enquesta en la qual s'avalués la seva acció de govern? Notable, aprovat, suspens? Ah, i a l'oposició? Perquè la tasca de l'oposició tampoc s'acostuma a avaluar amb enquestes. A nivell de país i d'Estat en podrien ser un equivalent els estudis sobre intenció de vot, però, a nivell municipal, l'oposició és molt difícil d'avaluar objectivament.

Tornem a Blanes. D'una banda, ara mateix, tenim un govern format només per l'alcalde i tres regidors. Tres superhomes (?) i una superdona (?) que poden amb tot i han de liderar tres o quatre departaments. De l'altra, hi ha disset regidors a l'oposició que s'havien presentat per treballar pel municipi, però, que s'hauran passat el mandat (total o parcialment) vigilant i controlant els superhomes i la superdona. Quina feinada! I amb tot això, la vila de Blanes va fent (almenys pel que fa al dia a dia). Immersa des de fa anys i mandats en un deute desmoralitzador, però també, en una falta de lideratge i de projectes realistes i dinamitzadors que revifin la il·lusió de càrrecs, tècnics, administratius o funcionaris. Blanes va fent. Més aviat poc, però, va fent.

Els deixo dues preguntes per si, almenys a títol personal, les volen respondre. Quina nota li posarien a l'acció del govern de Blanes d'aquests darrers quatre anys? I quina nota li posarien a l'oposició? I, ja abusant una mica més del seu temps: quina nota posarien a la gestió dels recursos humans, patrimonials, culturals, esportius o econòmics del municipi que s'ha fet i s'està fent durant aquestes primeres dècades del segle XXI? No els diré la meva nota per tal de no influenciar-los. Potser ja se la imaginen.