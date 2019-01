La Policia Local de Blanes deté un lladre després de perseguir-lo pel centre històric de la localitat

La Policia Local de Blanes ha detingut un home de 24 anys i veí del municipi després de perseguir-lo pel centre històric. El lladre fugia dels agents que van rebre l'avís d'un veí que va veure com el sospitós robava en un bar proper al seu domicili, després de trencar un vidre de la porta posterior. Tot plegat va passar pels volts de quarts de tres de la matinada, quan l'home es va despertar perquè l'alarma de l'establiment no parava de sonar. Aleshores va avisar la policia que de seguida va arribar al lloc dels fets, però el lladre havia fugit minuts abans. Els agents van començar una persecució per intentar enxampar el jove que mentre anava corrent es desprenia d'alguns dels objectes que havia robat com una caixa registradora.

Finalment, el jove es va acabar amagant darrere d'unes jardineres i un cop els agents el van descobrir el van acabar arrestant. Durant la detenció, els policies van comprovar que el lladre s'havia ferit en una mà i per això van trobar restes de sang durant la fugida, i també a dins del bar on molts objectes estaven regirats, i un vidre trencat. Després de registrar-lo, els agents van trobar diners i documentació que pertanyia als propietaris de l'establiment, que han lliurat les imatges de les càmeres de seguretat als policies que han comprovat la identitat del lladre.