Vidreres estrenarà la nova escola Sant Iscle després de la Festa del Ranxo

La nova escola Sant Iscle de Vidreres obrirà les portes, per primera vegada, el pròxim mes de març i, més concretament, després de la Festa del Ranxo i el Carnaval. Així ho ha donat a conèixer a Diari de Girona l'alcalde, Jordi Camps, qui explica que la previsió és que les obres acabin a finals de febrer i que es pugui fer el trasllat del material durant els dies festiu amb motiu del carnaval. «La idea és aprofitar que els alumnes no tenen classes durant cinc dies per portar les coses d'un centre a l'altre», precisa Camps qui afegeix que, si finalment no es fes en aquest termini, els estudiants de primària seguiran fent «classes amb normalitat» mentre es faci el trasllat.

La construcció de la nova escola situada al costat de la Pineda d'en Masó va començar el passat mes de setembre, tot i que inicialment estava previst que comencés la primera setmana del mes de juny i acabessin el novembre. «Els tràmits burocràtics ho van endarrerir tot», comenta el batlle vidrerenc. Durant aquests mesos, les actuacions han permès la col·locació i consolidació de les 32 estructures modulars de 75 metres quadrats cadascun, en dos pisos, entre altres treballs. «El nou centre tindrà equipaments que no té l'actual escola Sant Iscle», valora Camps, qui afegeix que entre les novetats, els alumnes podran gaudir d'un gimnàs, una sala polivalent, una biblioteca o una sala d'informàtica.



Un llarg procés

L'edifici de l'actual escola Sant Iscle, que està situada al carrer Orient, es va construir fa més de 50 anys, i la manca d'espai va obligar els diferents governs municipals a fer ampliacions per fases. A més, l'estructura -faltada d'instal·lacions bàsiques com un gimnàs- pateix deficiències i problemes d'aluminosi. Per tot això feia anys que els veïns de la localitat reivindicaven un nou centre per a la mainada del poble.

L'any 2003 es va encarregar un avantprojecte per adequar l'edifici del carrer Orient, però a causa del seu cost, es va optar per construir una escola nova. L'any 2009 es va adjudicar l'obra, però amb l'esclat de la crisi econòmica, el projecte va quedar aturat. Va ser Jordi Camps qui va reactivar la petició de la nova escola que, inicialment, estava prevista per a l'any 2026.

Finalment, l'abril del 2018, l'Ajuntament de Vidreres i la Generalitat van aconseguir desencallar aquesta obra després d'anys negociant el conveni perquè les dues administracions financessin l'actuació a parts iguals. El cost total de la construcció és de 3.135.000 euros dels quals cada part en pagarà el 50%, és a dir, d'1.576.500 euros. De moment, els diners han estat avançats per l'Ajuntament que va demanar un crèdit de 3,2 milions d'euros. «La Generalitat s'ha compromès a pagar 500.000 euros al consistori cada any», subratlla l'alcalde.

Al març, es traslladaran al nou centre els alumnes de primer i fins a sisè de primària, mentre que els d'educació infantil seguiran a l'edifici on hi ha la llar d'infants. «Aquesta era una demanda històrica dels veïns i veïnes de Vidreres i ho hem aconseguit», destaca Camps. En els terrenys de l'antiga escola Sant Iscle s'hi construirà un centre de dia.