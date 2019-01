Atraca a punta de ganivet un banc, un supermercat i un estanc de Blanes en 10 dies

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per vuit robatoris amb violència i intimidació a establiments comercials.

El lladre hauria atracat a punta de ganivet un banc, un supermercat i un estanc de Blanes en només 10 dies de diferència.

L'arrestat és un home, de nacionalitat espanyola, de 52 anys i veí de Blanes, el qual està acusat de ser el presumpte autor de vuit robatoris amb violència i intimidació a establiments comercials. El detingut ha ingressat a presó provisional després de passar el 25 de gener a disposició judicial.

La detenció feta el 22 de gener i la investigació ha anat a càrrec dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona

La investigació però va començar el 9 de gener, quan els Mossos van tenir coneixement que s'havia produït un robatori en una entitat bancària de Blanes. Cap a dos quarts de nou del matí un home amb guants i tapaboques va entrar al banc i va amenaçar als treballadors de l'oficina amb una arma blanca, es va endur 450 euros en metàl·lic i diferent moneda estrangera.

El mateix modus operandi

Els Mossos van poder identificar l'autor dels fets i el van relacionar amb altres dos robatoris amb intimidació que es van produir en dies posteriors a Blanes seguint el mateix modus operandi. El 16 de gener va assaltar un supermercat, on es va endur 450 euros de la caixa registradora, i el 19 un estanc, on no es va poder emportar res en activar els treballadors l'alarma de seguretat.

Davant aquests fets, el dia 22 de gener els Mossos va establir un dispositiu policial que va permetre detenir l'autor dels fets quan sortia del seu domicili del carrer Ramon Llull de Blanes. En el moment de la detenció anava vestit amb la mateixa roba que havia utilitzat en els atracaments i quan els policies el van escorcollar li van trobar amagat un ganivet de grans dimensions.

El mateix dia els investigadors van fer l'entrada i escorcoll al domicili del detingut on van localitzar altres peces de roba que havia fet servir en els robatoris.



Cinc robatoris més

Fruit de les indagacions policials la Unitat d'Investigació de la comissaria de Blanes van relacionar el detingut amb 5 robatoris més a diferents establiments comercials de la població.

Concretament, se'l considera autor d'un robatori amb violència i intimidació en un altre estanc, en una benzinera, en un altre supermercat, en un establiment i en una fleca de Blanes.

Tots aquests fets van ocórrer entre el dia 27 d'octubre i el 3 de gener i el modus operandi utilitzat per intimidar les víctimes era idèntic als altres robatoris.