Arxivada la causa contra l´exregidor de Santa Coloma per ultratge a la bandera

El jutjat d'instrucció 4 de Santa Coloma de Farners ha arxivat la causa contra l'exregidor de la CUP, Albert Teixidor, per un delicte d'ultratge a la bandera espanyola. Considera que no hi ha indicis que justifiquin que l'exedil fos qui va despenjar la 'rojigualda' de l'Ajuntament el 3 d'octubre de 2017.

De fet, ni a l'atestat policial ni en un vídeo que s'aporta es demostra que Teixidor ho fes. El ministeri fiscal va demanar el sobreseïment provisional del procediment perquè no hi veia motius suficients per acusar Teixidor com a "autor, còmplice o encobridor" del delicte.

El ministeri fiscal va demanar el sobreseïment del cas perquè no veia motius "suficients" per acusar-lo com "autor, còmplice o encobridor del delicte". A l'escrit tramès al jutjat, detalla que després de practicar totes les diligències d'investigació no s'ha pogut identificar la persona que va pujar al balcó i va despenjar la bandera i que tampoc pot atribuir-se a l'investigat.

A la interlocutòria d'arxivament, la jutgessa considera que "no hi ha indicis que justifiquin degudament la perpetració del delicte que va motivar la formació de la causa".