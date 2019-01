El Consell de Joventut de Blanes suspèn la nit de Carnaval i culpa el consistori

La festa de Carnaval de Blanes no tindrà, aquest any, concerts a la nit destinats als joves del municipi, com s'havia fet en les dues darreres edicions. Així ho va donar a conèixer ahir el Consell Local de Joventut -els seus organitzadors- a través d'un comunicat.

En aquest document, l'entitat atribueix la culpa d'aquesta suspensió a l'Ajuntament blanenc. Segons expliquen, per a aquesta tercera edició van proposar al consistori diferents canvis, com oferir concerts més atractius o traslladar la festa a un espai més cèntric «perquè el jovent de Blanes no s'hagués de desplaçar fins als afores de la vila, amb els riscos que això comporta». Els organitzadors també asseguren que van «voler arribar a una entesa» amb l'Ajuntament sense èxit, ja que aquest no va «voler valorar» la nova proposta i només els va donar «excuses». «També ens han deixat molt clar que les entitats juvenils no som rendibles econòmicament i que per tant, no som prioritàries», afegeixen.

Per tots aquests motius, el Consell Local de Joventut assenyala que deixaran de fer activitats en nom del consistori. «Ens hem cansat d'anar darrere l'Ajuntament, invertir temps, esforços i ganes per res. No se'ns valora», critica l'entitat, subratllant que el consistori no organitza cap activitat per als joves perquè l'Ensorra't de la Festa Major també està organitzat per les entitats juvenils de Blanes, que «creen la programació, porten la barra i paguen tot l'equip de so i il·luminació». «A aquest ritme el que li espera a Blanes és la mort», conclou el comunicat.

Des de feia dos anys, aquesta festa es portava a terme a la Ciutat Esportiva, on, a la tarda, es realitzava una festa infantil i familiar i, a la nit, la festa dels joves. Anteriorment, aquesta iniciativa alternativa dedicada al jovent s'havia fet al Casal Jove Morralla.

Resposta de l'Ajuntament

Per la seva part, el regidor de Joventut, Blai Vinaixa, va explicar ahir que el Consell de Joventut els va presentar la nova proposta el mes de gener passat i que, tot i que la veuen amb molt bons ulls, el «temps» per desenvolupar-la és «massa just». Segons Vinaixa, l'entitat vol traslladar la festa a l'aparcament de darrere del pavelló vell, instal·lar carpes i contractar grups de música més coneguts. «Un canvi així requereix parlar amb els veïns de la zona i la mobilització de la Policia Local, de protecció civil o d'ambulàncies», va dir l'edil socialista, qui va precisar que, actualment, a nivell pressupostari, tampoc ho veuen factible. «La trobem molt bona proposta, però per aquest any és molt just», va afegir.

Tot i això, Vinaixa va avançar que els diners que no es gastin en la nit de carnaval l'entitat els podrà utilitzar per fer una altra activitat al llarg d'aquest any.