Atraca a punta de ganivet una farmàcia de Santa Coloma i el detenen en un bar

Un home va atracar aquest dilluns a punta de ganivet una farmàcia de Santa Coloma i els Mossos d'Esquadra el van detenir en un bar. Per intentar no ser reconegut es va canviar de roba i va entrar al local de restauració, on el van enxampar. La col·laboració ciutadana va ser clau per poder detenir ràpidament el lladre.

L'arrestat és un home de 45 anys, de nacionalitat espanyola i sense domicili conegut, el qual va quedar acusat com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners, a quarts d'una del migdia, van tenir coneixement d'un atracament en una farmàcia del carrer Francesc Camprodon de la ciutat.

L'atracador va entrar a la farmàcia i va exigir la recaptació que hi havia a la caixa enregistradora mentre esgrimia un ganivet de grans dimensions. La treballadora, que en aquell moment es trobava sola, va patir per la seva integritat física i li va donar els diners.





Amb antecedents

Una persona que es trobava fora de l'establiment, segons la policia, va veure com es produïa el robatori i el lladre fugia en direcció al carrer Sant Sebastià. De manera discreta el testimoni va alertar la policia i va seguir l'atracador.

Aquest es va canviar de roba per evitar ser reconegut i va entrar en un bar del poble per passar desapercebut.

Al cap de pocs minuts, van arribar els Mossos i van detenir el sospitós a l'interior del bar. A sobre portava els diners que acabava de sostreure i al costat tenia una bossa amb la roba que havia utilitzat per a l'atracament.

El detingut, amb antecedents, va passar el dia 29 de gener a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners i va ingressar a presó.