Admeten la querella per «passivitat municipal» sobre les ampliacions il·legals dels càmpings

El Jutjat d'Instrucció número 2 de Blanes ha admès la denúncia presentada pel Ministeri Fiscal per un delicte contra l'ordenació i prevaricació per les ampliacions il·legals dels càmpings Bella Terra i Blanc d'Eivissa al municipi. Segons va informar ahir l'advocat, Jordi Colomer, que primer va presentar la denúncia a Fiscalia, el jutjat blanenc també investiga la «passivitat municipal» en els fets denunciats el 2017.

«La Fiscalia entén que hi ha indicis de criminalitat i ha passat el cas al Jutjat d'Instrucció», apunta Colomer. El lletrat defensa que davant la negativa del ple de regularitzar les ampliacions fetes en terrenys no urbanitzables en el nou POUM, l'Ajuntament hauria intentat buscar altres vies. En aquest sentit, el govern de Blanes hauria intentat que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat es posicionessin sobre la situació.

Incloure investigacions

Per aquests motius, i després de presentar la denúncia que ara s'ha admès a tràmit, Colomer ha demanat com a acusació particular que el jutjat que investigui els fets posteriors a 2017.

Un d'ells quan, a principis del 2018, el ple municipal va decidir demanar a l'ACA un informe en el qual es valorés el cas particular del Bella Terra i el del Blanc d'Eivissa. Un informe que va arribar dos mesos més tard, i en el qual l'ACA tornava la pilota a l'Ajuntament i determinava que la decisió d'incloure les ampliacions al POUM pertany únicament i exclusiva als 21 regidors blanencs. L'altre, acudint al Departament de Territori de Sostenibilitat.

Dos aspectes més que també s'inclouen la petició feta per l'advocat són el fet que l'Ajuntament deixés caducar la multa d'1,3 milions d'euros imposada al Càmping Blanc d'Eivisa i, per últim, la negativa dels càmpings de deixar entrar la Policia Local de Blanes per precintar les instal·lacions. En el cas del Blanc d'Eivissa perquè els propietaris s'hi van negar des del primer moment, i en el del Bella Terra, perquè els propietaris van precintar les instal·lacions i perquè ja havien informat al consistori sobre la seva intenció de restituir «voluntàriament» la zona afectada. «Esperem que s'arribi a aclarir tot plegat i l'acusació particular entén que s'ha pretès regularitzar una cosa que no era legal», va assegurar Colomer.

En aquests moments, els fets estan sota investigació del Jutjat d'Instrucció del municipi.